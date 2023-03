Gledališče Dramatikon čaka le še oder: letos bodo pripravili 13 premier (FOTO)

Ajdin Huzejrović je mladenič, ki je pred kakim desetletjem, ko je bil še dijak, na Gimnaziji Kranj vodil gledališko ekipo. Pozneje je ustanovil Mladinski oder Kranj, ki še danes deluje pod okriljem Prešernovega gledališča. Kot igralec se je preizkusil v Pulju, v Beogradu je študiral režijo in tam v enem od manjših gledališč tudi delal.

Ajdin Huzejrović, režiser in vodja novega kranjskega gledališča

Med koronskim obdobjem se je vrnil na Gorenjsko, kjer je konec lanskega leta pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Kranj ustanovil Gledališko skupino Dramatikon. Ta skupina, ki svojega odra (še) nima, združuje mladi val umetnikov iz vse Slovenije, njihova ciljna publika pa so šolarji, predvsem dijaki. Zakaj ravno oni? Ker ustvarjalna gledališka ekipa ugotavlja, da je najstnikom namenjenih bolj malo predstav, ki v sodobnem času zavzemajo slovenske odrske deske.

Teatralna kavarna

Z vodjo nove gledališke skupine se pogovarjamo v kranjskem lokalu Teater Café, ki ga z Dašo Zupan vodi zadnji dve leti. Spotoma: Daša je tudi tista, ki skrbi za kostumografijo v novem kranjskem gledališču, hkrati pa se z Aydinom (to ime naš sogovornik nosi, ko ustvarja v modnem svetu) podpisuje pod znamko modnih oblačil DnA Clothes.

Zdi se, kot da Teater Café združuje vse ljubezni umetniškega para, kajti stene lokala so polne gledaliških fotografij, plakatov z različnih predstav, ob eno od sten je prislonjena mizica z vgrajenimi lučkami, kakršne lahko vidimo v gledališkem zakulisju, del lokala pa zavzemajo gledališki kostumi.

Ajdin Huzejrović takole razkrije načrte: »Letos nameravamo s skupino Dramatikon na oder postaviti 13 premier, med njimi bodo tudi uprizoritve vseh štirih besedil, ki so letos na maturi. Za maturante smo tako pripravili abonma, imenovan Kaj ti je, deklica in ki poleg gledaliških predstav maturitetnih tekstov zajema še pogovor o besedilih, ki so si jih dijaki ravno ogledali. In to ni le pogovor o literarni teoriji, ampak zajamemo tudi debato o mislih, ki so se dijakom porodile ob ogledu gledališke predstave, kajti dostikrat pozabimo ravno na to – na globlje pogovore in odgovore na vprašanja, ki se ti zastavijo ob literarnih besedilih.«

Čarobno gledališče

Takole še razmišlja kranjski režiser novega vala: »Gledališče je čarobno, a še bolj čarobno je, če ustvarjalci gledališče naredimo človeško in krvavo.«

Gledališka skupina Dramatikon se ne ukvarja le z dramskimi uprizoritvami, ampak je tu tudi lutkovna predstava, letos se bo ta denimo oprla na črtice Slavka Gruma.

Nova gledališka skupina pa je posebna še zaradi nečesa: predstave spremlja avtorska glasba, takšna so tudi nekatera besedila, člani skupine imajo vsaj osnovno gledališko izobrazbo, nekateri so igralsko znanje pridobivali tudi med šolanjem v tujini ... »Zaradi tega se zdi, da smo prestopili meje ljubiteljskega gledališča,« Huzejrović povzame še eno zanimivost o novi gledališki skupini, ki so jo pod okriljem JSKD Kranj ustanovili oktobra lani.

Antigona na kranjskem odru FOTO: J. L. Frelih