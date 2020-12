Glasujte za najlepše oči Slovenije! (FOTO)

10

Tjaša, Prevalje

9

Teuta, Novo mesto

8

Tamara, Pivka

6

Klara, Kranj

5

Kaja, Celje

4

Jerca, Ljubljana

3

Gorazd, Izlake

1

Anja Inja, Domžale

7

Sabina, Ljubljana

12

Veronika, Zreče

11

Klavdija, Trbovlje

10

tistih, ki boste glasovali, bomo nagradili.

V uredništvu Nedeljskih novic smo zadnje dni lahko občudovali pravo parado prekrasnih slovenskih pogledov. Na izbor za najlepše oči Slovenije se vas je prijavilo okoli 100 lastnikov čudovitih oči, med katerimi je naša štiričlanska žirija izbrala 12 najlepših. Naloga ni bila lahka, saj bi si prav vsi kandidati zaslužili finale. Med izbranimi boste opazili tudi kak znan pogled, kandidatkam za najlepše oči Slovenije, ki so prevladovale med prijavljenimi, pa konkurenco dela en kandidat. Kdo od 12 izbrancev si bo prislužil laskavi naziv najlepših oči Slovenije in prejel mikavno nagrado v vrednosti 300 evrov, ki jo podarja pokrovitelj akcije Optika Pušnik-Novljan, pa boste odločili vi, spoštovani bralci. Vabimo vas, da glasujete za oči, ki so vas najbolj očarale. Glasujete lahko od 10. do 28. decembra, in sicer na spletni strani promo.delo.si/najlepseoci ali po pošti, s tiskano glasovnico, objavljeno v časopisih Nedeljske novice in Slovenske novice ter reviji Suzy. Med tistimi, ki boste oddali svoj glas, bomo izžrebali 10 srečnežev in jih nagradili s kovčkom kozmetike.