Glasbeni svet žaluje: umrl je Mirko Cuderman

V 95. letu je umrl dirigent, zborovodja, muzikolog in duhovnik Mirko Cuderman. S svojim delom je dvignil raven ljubiteljskega zborovskega glasbenega poustvarjanja na raven poklicnih glasbenikov, so zapisali v reviji Naši zbori.

Cuderman je umrl danes, so sporočili iz Slovenskega okteta, s katerim je kot umetniški vodja sodeloval med letoma 2000 in 2008.

Po končani teološki fakulteti v Ljubljani je Cuderman študiral na dunajski Akademiji za glasbeno in gledališko umetnost ter na filozofski fakulteti, kjer je leta 1960 tudi doktoriral. Po vrnitvi v Ljubljano je bil do leta 1970 regens cori ljubljanske stolnice. Takrat ga je Slovenska filharmonija zaposlila kot vodjo arhiva.

Fotografija je simbolična. FOTO: Andrea Sommer/gettyimages

Leta 1968 je ustanovil Consortium musicum, ki se je kot vrhunski amaterski zbor več kot tri desetletja posvečal izvajanju vokalno-instrumentalne in a cappella glasbe. V osemdesetih letih je sprejel mesto dirigenta Komornega zbora RTV Slovenija. V tem obdobju je postal tudi predavatelj za zborovsko literaturo, izvajalsko prakso in dirigiranje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, so zapisali pri Slovenskem oktetu.

Na njegovo pobudo in pod okriljem ministrstva za kulturo je bil leta 1991 ustanovljen Slovenski komorni zbor, danes zbor Slovenske filharmonije, katerega umetniški direktor in zborovodja je bil vse od njegove ustanovitve do upokojitve leta 2009.

Za svoje delo je prejel več nagrad in odlikovanj: Župančičevo nagrado (1993), častni znak svobode RS (2001), red za zasluge (2007), Gallusovo plaketo, zlato plaketo JSKD (2011) in nazadnje leta 2022 Prešernovo nagrado za življenjsko delo.