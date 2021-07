Gizela ne izda recepta za visoko starost

Slavljenka med svojimi FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

V vasi Lucova na Goričkem v občini Gornji Petrovci živi, ki je 9. julija praznovala okrogli jubilej: stoti rojstni dan! Vse življenje je živela in delala na kmetiji skupaj z možem. Doma so redili živino, tržne viške pridelkov pa prodajali v bližnjo kmetijsko zadrugo. Že nekaj let je vdova, zdaj živi pri hčerkiin njeni družini, ki za slavljenko lepo skrbijo, pravi, da ji nič ne manjka. V zakonu je povila še sina Štefana in hčerko Gizelo, ima pet vnukov.Rada obuja spomine na minula leta, ki so bila sicer težka, a po svoje lepa in doživeta. Na kmetiji so v začetku zemljo obdelovali s kravjo vprego, pozneje pa s traktorjem in traktorskimi priključki. Gizela pravi, da so nekoč živeli skromno, jedli domači kruh z domačo zaseko, danes pa so časi drugačni, vsega je na pretek, na mizi so vsak dan pogače in raznovrstno meso. Doma je za družino kuhala domače jedi, bujto repo, zelje s fižolom, krompir, dödole in druge prekmurske jedi.Doživeti sto let življenja ni dano vsakemu, da je Gizela doživela tako visoko starost, ima skrivnostni recept, ki ga ne zaupa nikomur. Kljub visoki starosti se kar dobro počuti, pravi in upa, da ji bo zdravje še dolgo služilo, da bo še obrnila kakšen list in dodala nov kamenček v mozaik svojega življenja. Slavljenka si je želela in domači so ji ustregli: praznovanje njenega rojstnega dne je bilo slovesno in nepozabno.Okrogli jubilej je proslavila z najdražjimi, voščili in vse dobro zaželeli so ji tudi župan občine Gornji Petrovci, podžupan občine Gornji Petrovciin občinski svetnik, doma iz Lucove, obiskala sta jo evangeličanska duhovnicain župnik župnije Markovci, pa tudi, predsednica Društva upokojencev Gornji Petrovci, katerega članica je Gizela že 20 let, je tudi najstarejša članica.