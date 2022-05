Giuseppe Tartini v Koper pripeljal še mamo (FOTO)

Zagotovo se nekaj pomembnega dogaja, če iz Pirana v Koper prideta sam mojster Giuseppe Tartini in njegova mama Caterina Zagrando, in smo šli za njima. Mimogrede smo iz rok Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran prejeli celoten program prireditev ob 330. obletnici rojstva znamenitega Pirančana, ki mu je posvečeno letošnje leto.

Stojnica KS Pobegi - Čežarji

Že pred vstopom v staro mestno jedro Kopra je bilo v zraku polno vonjav, zvokov harmonik in predvsem dobre volje. Po dveletnem premoru zaradi epidemije koronavirusa se je v mesto vrnila priljubljena prireditev ob občinskem prazniku Mestne občine Koper – Koper na dlani. Po vsej Pristaniški ulici in njeni okolici so se predstavili krajevne skupnosti in turistična društva destinacije Koper. Vse se je obiskovalcem ponudilo kot na dlani, in od tod tudi ime.

Gasilski trikolesnik

Ne bi si mislili, koliko različnosti je v naseljih na območju MO Koper. In koliko skupnega imajo, sploh če prideš od drugod k njim v goste. Najprej se nalezeš nasmehov, živahnosti ter se navdušiš nad preprosto, a okusno istrsko kulinariko, od blekičev z golažem, šavrinske supe do frite s šparglji. Ob tem smo naleteli še na kup šegavosti, kot je recimo edinstveno trikolesno gasilsko vozilo GVA-01, v katero so člani PGD Dekani predelali na primorskem koncu priljubljeni trikolesni mini tovornjaček piaggio ape.

Člani Zadruge Zakladi Istre (z leve): vinar Rok Ražman, tartufar Dejan Kozlovič, Robi Marsič in Kristjan Škorja iz Kantine Romano ter med njima zeliščar Urban Posedi

»Zadaj je črpalka in avto dejansko lahko gasi na požarih, kar pa se do zdaj še ni primerilo, z njim raje hodimo na srečanja in tekmovanja, ker je res svojevrstna atrakcija,« je povedal Boris Jerebica iz PGD Dekani. Nedaleč stran se je nenadoma oglasilo huronsko dretje številk v italijanščini: »Otto, šette, do, mora, cinqu ...« Peter Markežič, David Medica in Paulo Stepančič, člani društva Fined iz Pregare, so se udarili v igri mora cantada, priljubljeni v tem koncu, ki je v sosednji Italiji zakonsko prepovedana še od časa Benita Mussolinija, in se prek meje igra ilegalno.

Po drugi strani pa poteka v tej igri celo svetovno prvenstvo in Stepančič razloži: »Konec junija odhajamo v Francijo, kjer bomo nastopili trije pari, saj se igra v dvojicah. Pet nas bo iz Slovenije in kolega iz Hrvaške. Zanimivo je, da ne gre za državne reprezentance, temveč se sestavi najboljše pare iz regij, saj igra mora ne pozna državnih meja.«

Čeprav je vsak zaselek ponujal vinske umetnine in bi sodili, da se bodo med seboj merili, kdo ima boljšega, tega ni bilo slišati. »Če pogledate okoli, smo sami ljudje dobre volje in smo veseli vas, ki pridete k nam, da vam poleg vsega, kar pridelamo, ponudimo še občutek veselja,« nam je pojasnil Dejan Kozlovič, ki je ustvaril blagovno znamko tartufov Di Kappa.

Njegovi kolegi iz Zadruge Zakladi Istre so takoj stopili poleg, seveda ne praznih rok. Robi Marsič iz Kantine Romano Popetre nam je v roke podal urezan panin s pršutom in dodal, da jih ne bo zmanjkalo, Urban Posedi iz Trseka je nalil šilce zeliščnega likerja, Rok Ražman z domačije Ražman v Gračišču pa kozarec malvazije. Veselo in okusno je bilo tudi v vrsti krajevne skupnosti Marezige, kjer so predstavljali vinsko deželo refoška. Še šavrinke smo srečali, ki so se nekoč ukvarjale s prodajo pridelkov in preprodajo drugega drobnega blaga med Istro in Trstom.

Paulo Stepančič (levo) in David Medica sta igrala moro.

Vjeko Krušvar iz TD Moravž je kuhal blečiče.

Pršut mora biti seveda narezan na roko.

Valmarinke iz TD Istrski grmič so predstavile kmečka opravila.

Šavrinska supa