Gibanje so spremenil v praznovanje (FOTO)

Mariborski športni deležniki so se končno združili in organizirali programsko poln in pester športni konec tedna za vse generacije, ki je trajal od petka zjutraj pa vse do poznega nedeljskega popoldneva. Maribor o sebi rad pove, da je najbolj športno mesto v državi. Julija je gostil največje športno tekmovanje v zgodovini Slovenije, Olimpijski festival evropske mladine. Zato želi visoko postavljeno letvico ohraniti na najvišji točki. Kot se spodobi za novo šolsko leto, se je začelo v petek dopoldne najprej s šolskimi teki oziroma Ajdinim otroškim tekom, ko se je po ulicah starega mestnega jedra zapodilo več kot 2000 osnovnošolcev.

Sobota je pripadla Bodifitu. Nekdanji Švicfest so nadgradil v festival Fit Maribor. Petič zapored se je več kot 300 udeležencev razgibavalo in znojilo v štirih različnih dinamičnih vadbah, izbrali pa so tudi atleta leta. »Udeleženci so se pomerili v različnih disciplinah fitnesa. Po napeti konkurenci in impresivnih predstavah sta postala atleta leta 2023 Žiga Rojs in Elena Jermol, ki sta potrdila svojo telesno pripravljenost in strateško planiranje,« je povedal Marko Geršak, predsednik Bodifita. Sočasno so se udeleženci preizkusili še v tako imenovanem Cross Cityju. V vadbi po znamenitih mestnih postojankah, do katerih se teče. »Naš namen je ustvariti praznovanje gibanja, na katerem vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase. Želimo si, da bi odšli navdihnjeni in z novim zagonom za aktivno življenje.«

Zadovoljstva niso skrivali Gregor Lednik, Šport Maribor, Neva Pipan, kabinet župana, ter Klemen Tasič, Zdrava zabava.

Mestni tek, Tek zdravja in Run4Motion

V nedeljo so na nekdanjem mestnem teku združili organizatorji Mestnega teka, Run4Motiona, Teka zdravja Zdravstvenega doma Maribor in pripravili enotno tekaško dogodivščino, ki jo želijo v bližnji prihodnosti gojiti na najvišji ravni. Zavedajo se, da je tekov po Sloveniji ogromno, mariborski, ki je pred več kot desetimi leti oral ledino velikega dogodka, pa se ponovno postavlja na noge. Dopoldne sta potekala Tek zdravja in Urbani trail tek, ki je pritegnil skoraj 300 tekačev. »Tekači urbane trail ture so uživali v edinstveni izkušnji, saj je trasa prečkala celo hidroelektrarno. Poudarek je bil na zdravi rekreaciji in druženju, saj je dogodek potekal brez poškodb in z veliko pozitivne energije. Posebej velja omeniti gospo Štefko Vegan, ki se je tekmovanja udeležila na invalidskem vozičku. Letos je na tekih prevozila že več kot 13.000 kilometrov!« je povedala Maja Tasič iz organizacijskega odbora.

»Neverjetno je videti več kot 2000 otrok s skoraj vseh mariborskih osnovnih šol, kako tekmujejo z veseljem in zagonom. Zdi se, da so takšni dogodki ključni za našo mladino in za celotno skupnost. S Tekom zdravja in Urbanim trail tekom, ki sta se razprostirala skozi Maribor in okolico, smo ponovno potrdili, da je tekaška kultura v našem mestu močna in živa. Verjamem, da bodo ti dogodki motivirali še več ljudi, da se nam pridružijo kot tekači v prihodnjem letu,« je misli strnil Tomaž Barada, predsednik Športne zveze Maribor.

Na rolerjih po mestu

Organizatorji so samo preuredili glavno prizorišče na Trgu Leona Štuklja, in se je že lahko začelo ZZrolano mesto Maribor. Osemnajstič so bile mariborske ulice polne rolerjev, kolesarjev in drugih zzrolancev, ki jih je ob dobri glasbi in v dolgo dvestometrsko kolono združila ekipa Zdrave zabave.

»Vsako leto nam ZZrolano mesto prinaša priložnost, da Mariborčanom pokažemo, kako mestne ulice lahko postanejo skupen prostor za vse nas. Ko kotalkamo, rolamo in kolesarimo po ulicah, občutimo svobodo in pripadnost skupnosti, ki je resnično edinstvena. Naša prednostna naloga je bila vedno zagotavljati varnost vsem udeležencem, kar je ob tako veliki množici ljudi pravi izziv. Tukaj bi želel izraziti iskreno zahvalo našim policistom, ki so skrbeli za ustavljanje prometa, ter reševalcem. S skupnimi močmi smo zagotovili, da je bil dogodek ne le zabaven, ampak tudi varen za vse. ZZrolano mesto je primer, kako lahko skupaj ustvarjamo dogodke, ki poudarjajo pomen aktivnosti, povezovanja in skupnostnega duha med prebivalci Maribora,« je misli sklenil Klemen Tasič iz Zdrave zabave.