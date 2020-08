Gibalno ovirani v gorah širijo meje

Podpis pogodbe

Gregor Gračner, Dane Kastelic in Stojan Rozman se veselijo naslednjih obiskov planinskih koč. FOTO: Drago Perko

25 odstotkov koč v sredogorju je dostopnih za invalide, želijo si jih več.

Skoraj 40 let

Dolgoletni vodnik PZS in gonilna sila projekta Jurček Nowakk je že koval načrte s podžupanom Tomažem Smoletom. FOTO: Drago Perko

Simpatična akcija

Viki Grošelj je ponosen, ker je lahko ambasador. FOTO: Drago Perko

Vrhunec septembra

Akcija, poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, bo vrhunec doživela septembra v treh dneh pri štirih slovenskih kočah: 5. septembra v Tamarju in na Boču, 6. septembra na Čavnu in pri Lavričevi koči na Gradišču ter 10. septembra pri Lavričevi koči na Gradišču. Projekt podpirajo tudi parašportniki, ki se bodo v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije-SPK udeležili posameznih pohodov. V Tamarju bo parasmučar Jernej Slivnik, na Boču košarkar na vozičku David Škorjanc, na Čavnu bo paraplezalec Matej Arh. Na Gradišču bosta paraplesalka Lara Nedeljkovič in kapetanka slovenske reprezentance v odbojki sede Lena Gabršček.

Viki Grošelj in Marija Štremfelj sta se z veseljem odzvala in podprla gibalno ovirane. FOTO: Drago Perko

»A ste me videli, sem tetraplegik, pa sem prišel mirno do koče. Tule je klančina, ki reši marsikaj. Tam je toaleta, ki je skorajda prilagojena nam invalidom. Vse se lahko reši en, dva, tri ... Ko imaš tako kočo, lahko tu gostiš ljudi,« je bil navdušen, vodja delovne skupine Gibalno ovirani osvajajo gore. Srečali smo ga na Lavričevi koči na Gradišču, dobrih 500 metrov nad morjem.Planinska zveza Slovenije je spet tista, ki postavlja standarde, saj je v svet gorništva popeljala že številne, zdaj gre korak dlje z akcijo Gibalno ovirani osvajajo gore (GOGO). K projektu je povabila še Zvezo paraplegikov Slovenije in Sonček – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. V koči na Gradišču v občini Ivančna Gorica so dogovor o partnerskem sodelovanju podpisali, predsednik PZS, predsednik Zveze Sončekter, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. »Gibalno ovirane osebe rade razširjamo meje, radij svojega gibanja. Z razvojem tehnike nam je to vedno bolj omogočeno,« je nadaljeval Rozman, ki si želi, da bi naredili popis koč in karakteristike dostopnosti. Po tistih prvih ocenah je v slovenskem sredogorju dobrih 25 odstotkov takih, ki so dostopne za gibalno ovirane. Preostale to še čaka.Gibalno ovirani so do zdaj hodili v hribe na različne načine in predvsem v lastni organizaciji, letos obračajo nov list. »Leta 2018 smo izpeljali vseslovenski inkluzijski pohod na Planino nad Vrhniko, na katerem je bilo 240 pohodnikov in 21 ljudi na invalidskih vozičkih. Leto pozneje se nas je na vseslovenskem inkluzijskem pohodu na Mengeško kočo povzpelo 273 pohodnikov, od tega 24 na invalidskih vozičkih. Vsi, ki se pridružijo našim pohodom, so navdušeni. V začetku je veliko previdnosti, po pohodu pa vprašanja, kdaj bomo imeli naslednjega. Zadovoljni smo, ker opažamo, da je vedno več interesa, dober glas seže v deveto vas,« je razloge za korak naprej opisal vodja odbora Planinstvo za invalide/OPP in dolgoletni vodnik PZS, ki že štiri desetletja pomaga invalidom, da pridejo v stik z naravo in gorami. Predvsem je ključno povezovanje različnih pripadnosti, od planinske zveze do invalidskih organizacij. Ko omeniš planine in invalide, to marsikomu ne gre skupaj. »Pa se je izkazalo, da gre. Planinska zveza Slovenije je začetnik na tem področju, poleg pa so povabili najtežje gibalno ovirane državljane,« je bil tudi Dane Kastelic v imenu Zveze paraplegikov Slovenije vesel, ker je stekel tako plemeniti projekt.»Zveza je že od nekdaj odprta za druge dejavnosti, da le niso agresivne do narave, in v tem smislu vključujemo nove dejavnosti. Veseli smo, da naša skupina dobro deluje in da bomo skupaj naredili nekaj, kar bo številnim veliko pomenilo,« je delo pohvalil predsednik PZS Jože Rovan.»Kjer je volja, kjer je želja in se vidi še smisel za napredek, tam se vedno najde tudi pot. Vesel sem tega sodelovanja, pomeni mi dolžnost in privilegij. Invalidi in vrhunski plezalci imamo marsikaj skupnega. Gibalno ovirani se morajo precej potruditi, da uzrejo lepote narave. Prav tako se moramo tudi vrhunski alpinisti bolj potruditi kot drugi. Celotna akcija je simpatična, pomirja me in izpolnjuje,« je povedal, eden od ambasadorjev, ki so podprli akcijo, ob njem šeinter dr.. Zbrane sta nagovorila tudi Marija Štremfelj in pesnik Tone Kuntner s svojim delom Simbolna pesem. Podporo projektu je v imenu občine Ivančna Gorica obljubil tudi podžupan, ki je povedal, da so ponosni na paralimpijca