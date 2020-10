Giant, kolesarski velikan z največjo izbiro

Velike kolesarske znamke lahko za vaš denar ponudijo največ, največja med njimi pa je Giant z ločeno znamko za kolesarke Liv. Največja izbira koles in e-koles Giant in Liv je v novi trgovini Giant Ljubljana, kjer je med razstavljenimi kolesi kar polovica e-koles.



Največ Giantov pri nas je v Freestylu

Letos odprt kolesarski center s servisom Giant Ljubljana na Samovi ulici 14 ima 400 m2 in lastno parkirišče. FOTO: Freestyle

Legendarno cestno kolo Giant TCR, ki piše zgodovino cestnega kolesarstva že več kot dve desetletji, je za 2021 povsem prenovljeno. FOTO: Freestyle

Velika ponudba e-koles Giant in Liv – majhni motorji, zmogljive baterije

E-kolesa so prihodnost. Na fotografiji težko pričakovani 2021 model za kolesarke: Liv Vall Pro, 625wh. Znamka Liv je namenjena samo ženskam. FOTO: Freestyle

Kolesarjenje je vse bolj priljubljeno in tudi prodaja kakovostnejših novih koles je v porastu.Kolesa izbiramo po namembnosti, naposled pa vsakogar zanima, pri kateri znamki bo za svoj denar dobil največ – najboljšo opremo, največ sodobne tehnologije, najnižjo težo ...Pri najboljši vrednosti nakupa imajo prednost velike znamke z lastno velikoserijsko proizvodnjo. Največji tovrstni proizvajalec na svetu je Giant Bicycles Group, ki svoje proizvodne zmogljivosti v Evropi, na Tajvanu in drugod po Aziji ponuja tudi drugim svetovnim znamkam, kot so Trek, Scott in Colnago.Giant je že desetletja na čelu razvoja vrste tehnologij, na primer pri izdelavi okvirjev tako iz aluminija kot iz karbonskih vlaken, zadnje desetletje pa tudi med električnimi kolesi.Ne moremo mimo znamke Liv, ki ponuja posebno linijo koles za kolesarke s prilagojeno geometrijo. Je edina znamka na trgu, ki kolesa za ženske razvija in izdeluje povsem ločeno. Freestyle d. o. o. , ki z Giantom sodeluje že skoraj tri desetletja, je s trgovinama v Ljubljani in Mariboru največji ponudnik koles Giant v Sloveniji, hkrati pa tudi največji ponudnik e-koles pri nas.V letos odprti trgovini Giant Ljubljana na Samovi ulici 14 za Bežigradom je razstavljenih do 120 koles, med njimi približno polovica električnih.Trgovini Giant/Freestyle v Ljubljani in Mariboru sta tudi med redkimi v Sloveniji, ki imata tudi v času letošnjega povečanega povpraševanja in oteženih dobav na zalogi še dovolj veliko izbiro koles. Tudi akcijske cene so ostale nespremenjene.V trgovinah so že tudi kolesa prihodnjega modelnega leta, torej z letnico 2021. Stalni uspešnici med gorskimi kolesi sta modela Trance in Reign , oba imata za 2021 nekaj novosti, za cestne kolesarje pa prihaja povsem novi vsestranski TCR . Veliko je zanimanje tudi za kolesa za makadamske ture V prostorni trgovini je na voljo tudi pestra izbira dodatne opreme in servis koles.Doba električnih koles je tu in ni poti nazaj. Še vedno obožujemo preprostost klasičnih koles, a s pomočjo elektrike lahko preprosto doživimo več. Elektromotorji SyncDrive , razviti v sodelovanju z Yamaho, so med najmanjšimi, a tudi med najmočnejšimi. In kar je pri e-kolesih najpomembnejše – v kombinaciji s Panasonicovimi baterijami EnergyPak vam med vsemi tekmeci pomagajo najdlje!Napredek pri baterijah je tisto, kar ljubitelji e-koles spremljajo z največjim zanimanjem. Na večini koles Giant in Liv letnika 2020 boste našli baterije kapacitete 500 Wh, novost so 625 Wh, pa še »range extender« je na voljo, dodatna baterija z močjo 250 Wh. Prihajajo pa že nove, še močnejše baterije.Na primer z motorjem SyncDrive Pro in baterijo EnergyPak 500 v idealnih razmerah kolesar prevozi dobrih 140 kilometrov.Informacije o ponudbi koles Giant najdete na strani giant.si Številne koristne informacije o kolesih Giant najdete tudi naNaročnik oglasa je Freestyle d. o. o.