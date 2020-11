Gesta, ki šteje: vsem zaposlenim so dostavili svoje dobrote

Kmetija Sever. FOTO: O. B.

Predvsem zdaj, v času epidemije, ko se nekateri nočejo sprijazniti z dejstvom, da je »kuga med nami«, je še posebej pomembno, da stopimo skupaj, se držimo vseh preventivnih ukrepov, ohranjamo svoje zdravje in zdravje naših bližnjih. Le tako nam skupaj lahko uspe premagati okužbo s koronavirusom. In dandanes, ko se največ govori o humanosti, prostovoljstvu in dobrodelnosti, ko ljudje, kljub naporom zdravnikov in drugega medicinskega osebja, umirajo pogosteje kot običajno, lepe vesti prihajajo tudi iz Pomurja, kjer je v zadnjem času največ okuženih izmed vseh slovenskih regij. Med drugim je tako včeraj, v petek, zaposlene Zdravstvenega doma Ljutomer prijetno presenetila lepa gesta Kmetije Sever iz Cvena. V času malice so namreč za vse zaposlene ZD Ljutomer dostavili svoje dobrote in jih z njimi okrepčali.»Vsi smo bili veseli njihovih dobrot, ki so nam dale novih moči in energije za opravljanje našega poslanstva, to je vzdrževati in skrbeti za zdravstveno varstvo naših občank in občanov,« so ob tem zapisali zaposleni v Zdravstvenem domu Ljutomer, ki se zahvaljujejo Kmetiji Sever.»Včeraj smo ob dnevu slovenske hrane presenetili zaposlene v Zdravstvenem domu Ljutomer in jim v času malice podarili svoje dobrote. S tem smo se želeli pokloniti vsem zaposlenim za predano in požrtvovalno delo, ki ga opravljajo v teh težkih razmerah,« so sporočili s Kmetije Sever, kjer pridelujejo in prodajajo pristno domačo prleško 'tünko' in ostale mesne izdelke: sveže dimljene klobase, pečenice, suhe klobase, salame, zaseko, ocvirke, svinjsko mast in dimljene šunke.Mimogrede, prleška 'tünka' je kulinarična posebnost, ki izhaja iz prleške regije, natančneje iz krajev z desnega brega reke Mure.