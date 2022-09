Generalni direktor RTVS razkril, kako je potekal nadzor delovne inšpekcije

Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je danes potekal nadzor delovne inšpekcije o ponedeljkovi stavki. Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je povedal, da so se pogovarjali o poteku stavkovnega dne in kako so zagotovili delovni proces. O očitkih, da je direktor televizije Uroš Urbanija posegal v program, je dejal, da tega ni storil. »Je pa dejstvo, da je stavkovni dan malo poseben dan in kakor sem seznanjen, je odgovorna urednica prosila direktorja, da se pojavi v desku in da razloži, kako je z delovnim procesom v okoliščinah, ko del programa stavka, del sodelavcev pa želi delati in dela,« je povedal.

Po njegovih besedah sta bili v desku Televizije Slovenija v ponedeljek prisotni tudi odvetnici, zastopnici stavkovnega odbora. »In je povsem normalno, da se takih sestankov udeleži tudi predstavnik vodstva RTVS,« meni generalni direktor. Grah Whatmough zato ne razmišlja, da bi Urbanijo odstavil z mesta direktorja televizije.

Drži pa, da je v. d. urednika uredništva za nove medije (MMC) Igor Pirkovič v ponedeljek s spletne strani MMC umikal novico o stavki. »Tukaj je prišlo do konflikta znotraj redakcije in kot hierarhično nadrejeni se je odločil, tudi kakor sem seznanjen po posvetu z odgovorno urednico, da poseže v portal in zagotovi, da je tisto, kar je bilo včeraj objavljeno na MMC, kolikor je mogoče v skladu s poklicnimi in novinarskimi standardi,« je povedal.

Na očitke stavkajočih, da je vodstvo RTVS posegalo v stavko, Grah Whatmough odgovarja, da stavka ne pomeni, da se v tistem času suspendira vloga in odgovornost odgovornih urednikov in v tem času tudi stavkovni odbor ne prevzame vloge odgovornega urednika.

Nadaljevanje stavkovnih pogajanj po njegovih navedbah sledi naslednji petek. Ob tem pa obžaluje, da je stavkovni odbor zavrnil mediacijo. Sam se je iz pogajanj umaknil, ker je presodil, »da ne vodijo nikamor«.