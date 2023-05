Generalni direktor RTV na sodišču dokončno izgubil

Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog v. d. generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha za dopustitev revizije sodbe o nezakonitosti njegovega imenovanja na čelo RTVS leta 2021 in sodbe o nezakonitosti razrešitve direktorice TVS Natalije Gorščak, navaja sodišče. Grah Whatmough je predlog podal zaradi nestrinjanja s pravnomočnima sodbama.

Z zavrnitvijo predloga Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za dopustitev revizije se je postopek v obeh zadevah na vrhovnem sodišču končal, so navedli na sodišču.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v zadevi, v kateri je nekdanji generalni direktor zavoda Igor Kadunc zatrjeval, da je bil Grah Whatmough januarja 2021 imenovan za generalnega direktorja RTVS nezakonito, ugodilo Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.

Programski svet zavoda je Graha Whatmougha marca lani sicer vnovič imenoval za generalnega direktorja. Po noveli zakona o RTVS in odločitvi ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona o RTVS pa zavod zdaj vodi kot vršilec dolžnosti.

Izgubil tudi v zadevi Gorščak

V drugi zadevi pa je nekdanja direktorica Televizije Slovenija (TVS) Gorščak zatrjevala, da jo je Grah Whatmough avgusta leta 2021 razrešil nezakonito. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ji je ugodilo, a se je vodstvo RTVS pritožilo. Vendar je tudi drugostopenjsko sodišče ugotovilo enako kot prvostopenjsko.

Grah Whatmough se je zatem s predlogom za revizijo obrnil na vrhovno sodišče. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, še preden je bila znana odločitev vrhovnega sodišča, je višje delovno in socialno sodišče ugotovilo, da ob imenovanju ni izpolnjeval pogoja triletnih izkušenj z vodenjem velikih sistemov. A tega pogoja statut ne predvideva, je poudaril.

Prav obe sodbi višjega delovnega in socialnega sodišča sta razlog, da bo mandatno-volilna komisija DZ junija obravnavala predloge za razrešitev devetih članov programskega sveta zavoda. Iz obrazložitve predlogov izhaja očitek, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju Graha Whatmougha januarja 2021 in nato za njegovo vnovično imenovanje marca 2022. Nanje leti tudi očitek opustitve dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali nobenega ukrepa za odpravo nezakonitosti.

Grah Whatmough si ob tem zastavlja vprašanje, ali lahko programski svet mimo statuta, ki določa pogoje za generalnega direktorja, te pogoje oži ali širi. Če da, potem lahko programski svet te pogoje tudi presoja, in programski svet mu je nasprotno od drugostopenjskega sodišča priznal vodstvene izkušnje, je dejal danes.