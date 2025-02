Generalna državna tožilka: Varnost je »absolutna prioriteta«

Že več tednov se krešejo iskre med Policijo, natančneje Centrom za varovanje in zaščito, ter tožilci, ki zahtevajo varovanje v primerih, ko sodelujejo v najbolj odmevnih sojenjih najbolj nevarnih posameznikov. Še posebno imajo težave z varovanjem tožilka Mateja Gončin in njeni kolegi v zadevi Kavaški klan. Policija jim ga je namreč že večkrat ukinila in nato ponovno vzpostavila, tožilci pa so, razumljivo, ves čas v stresu, saj živijo v negotovosti glede lastne varnosti.

V ponedeljek naj bi denimo prav Gončinovi in prej omenjenim kolegom iz primera Kavaški klan Policija ponovno ukinila varovanje, kar pa so policisti zanikali in dejali, da »še naprej varujejo ogrožene državne tožilce in sodnike«, a ne kar vseh povprek, temveč predhodno njihovo ogroženost ocenijo.

Predlagajo, da se področje uredi z uredbo

V zaplet se je danes vmešalo tudi ministrstva za notranje zadeve, objavili so namreč predlog Uredbe o varovanju ogroženih uradnih oseb. »Predlog uredbe vzpostavlja celovit okvir za zaščito ogroženih uradnih oseb in njihovih bližnjih. Opredeljuje pogoje za varovanje, določanje stopnje ogroženosti in ukrepe za zaščito. Določa dolžnosti ogroženih oseb, njihovih nadrejenih in policije, ki varovanje načrtuje, izvaja in nadzira,« so sporočili z notranjega ministrstva.

Njihov predlog uredbe določa, da se »varovanje uvaja, kadar je ogroženost povezana z opravljanjem uradnih nalog, vključuje pa preventivne, operativne, tehnične in fizične ukrepe«. Določili so štiri stopnje ogroženosti, od katerih je odvisen obseg ukrepov varovanja, pa tudi obveznost samozaščitnega vedenja ogroženih oseb in postopke za prenehanje varovanja.

»Predlagamo še, da so varovane osebe upravičene do psihološke pomoči,« so dodali na notranjem ministrstvu.

Z delom Policije so zadovoljni

Na sago o varovanju državnih tožilcev se je odzvala tudi generalna državna tožilka Katarina Bergant, ki je med drugim dejala, da je govorila tako z vodjo specializiranega državnega tožilstva kot tudi drugimi tožilci, prav vsi pa so po njenih besedah z delovanjem Policije »zadovoljni, nad delom nimajo pripomb, počutijo se varne«, zato se bo Bergantova potrudila, da se bo tako počutila tudi Mateja Gončin, varnost tožilcev je namreč po njenih besedah vsem »absolutna prioriteta«.

Je pa Gončinova po besedah generalne državne tožilke opravičeno opozorila na nekatere nepravilnosti pri ravnanju Policije, zaradi česar so bili odrejeni nadzori, ki so pokazali na »številne nepravilnosti«, odprava teh nepravilnosti pa je izključno v domeni Policije, tožilstvo ni nadzorni organ Policije, je poudarila in dodala, da pa imajo na državnem tožilstvu zakonsko dolžnost, da uvedejo preiskavo v primeru, da posumijo na morebitne nepravilnosti. »To smo tudi storili in bila sem obveščena, da je postopek v zaključni fazi, ni pa še zaključen, zato ga javno no morem komentirati,« je bila kratka Bergantova. Da bi izvedeli, za katero zadevo gre, bo treba, kot kaže, še malo počakati.