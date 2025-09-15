Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?

Energetski velikan Gen je danes sklenil pomemben posel, za 36,4 milijona evrov je prevzel družbo Gorenjske elektrarne. S tem je skupina dobila več kot 300 megavatov vodne in sončne moči ter naredila velik korak k zelenemu prehodu.

Prevzem je izpeljan v dveh delih: Gen energija je od Elektra Gorenjska kupila 26-odstotni delež, njena hčerinska družba Savske elektrarne Ljubljana pa preostalih 74 odstotkov. Posel so v celoti financirali z lastnimi sredstvi.

»Poleg varne, domače in cenovno konkurenčne proizvodnje električne energije iz na novo pridobljenih elektrarn se posebej veselimo razvoja segmenta obnovljivih virov energije v svojem portfelju in pomembnih sinergijskih učinkov,« je ob tem poudaril generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Po njegovih besedah bo skupina s tem lažje obvladovala tveganja v vse bolj dinamičnem energetskem okolju, obenem pa omogočila prenos znanja in izkušenj med družbami.

Za 32 zaposlenih v Gorenjskih elektrarnah se, kot zagotavljajo v Gen energiji, ne bo spremenilo nič.

Gorenjske elektrarne so sicer znane po svojih 14 malih hidroelektrarnah s skupno močjo 12 megavatov in 36 sončnih elektrarnah, ki prispevajo še okoli 10 megavatov. Lani so ustvarile približno 340.000 evrov prihodkov (leto prej 600.000), čisti dobiček pa je s 248.000 evrov padel na manj kot 93.000 evrov.

Z novim prevzemom skupina Gen razpolaga s skupno 302 megavatoma moči iz hidroelektrarn in več kot 20 megavati sončnih elektrarn, kar jo utrjuje kot ključnega igralca na področju domače zelene energije.