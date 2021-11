GEN-I: Golob odletel, nova kandidata brez podpore

Skupščina družbe Gen-I danes ni glasovala o vnovičnem imenovanju Roberta Goloba za predsednika uprave družbe. Nadzorni svet Gena Energije namreč v ponedeljek ni dal soglasja za njegovo ponovno imenovanje. Je pa to podjetje danes skupščini Gen-I za Golobovega naslednika predlagalo Davorja Dimiča, a ni dobil podpore.

Trgovec z električno energijo Gen-I je v polovični lasti Gena Energije, preostala polovica družbe pa je v rokah družbe Gen-EL. O imenovanju poslovodstva Gen-I odloča skupščina Gen-I, in sicer s soglasjem obeh družbenikov.

Podjetje Gen Energija je danes na podlagi ponedeljkovega obveznega navodila svojih nadzornikov podalo predlog dveh novih kandidatov Gena Energije za člana uprave Gen-I, in sicer Davorja Dimiča v vlogi predsednika uprave in Jureta Sokliča v vlogi člana uprave, so po skupščini pojasnili v Gen-I.

Kot poročajo mediji, Soklič, nadzornik Gen Energije, velja za kader blizu NSi, medtem ko Dimiča, vodjo finančno planske službe v Termoelektrarni Brestanica in nadzornika Elektra Ljubljana, nekateri uvrščajo v krog SMC, drugi pa k NSi.

»Glede na to, da predloga imen za novo poslovodstvo nista bila predhodno usklajena niti se skupščina z njima ali z njuno vizijo razvoja podjetja ni uspela seznaniti, kandidata nista prejela podpore,« so povedali v Gen-I.

Ob tem so izpostavili, da so pri izbiri poslovodstva tako velike družbe, kot je Gen-I, ki zaposluje več kot 500 sodelavcev in bo letos presegla tri milijarde evrov prihodkov, »je ustrezna skrbnost in transparentnost postopkov še posebej pomembna". "Zato so se družbeniki odločili, da postopek usklajevanja uprave za nov mandat ponovijo,« so dodali.

Kot poročajo mediji, za odpovedjo podpore predlaganima kandidatoma stojijo nadzorniki Gen-EL Andrej Ribič, ki je bil v petek krivdno razrešen z mesta predsednika uprave Elektra Ljubljane, Martin Novšak, ki vodi Gen Energijo, ter Maks Helbl in Gregor Lojk, ki sta zaposlena v Gen-I. Direktorici Gen-EL Martini Pohar naj na današnji seji nadzornega sveta te družbe za to ne bi dali zelene luči.

Polovični lastnik Gen-EL je namreč Gen-I, po četrtino pa imata v rokah Elektro Ljubljana in Gen Energija.

Trenutna uprava Gen-I z Golobom na čelu ima sicer mandat do 17. novembra, zato se je do te problematike opredelil tudi svet delavcev, »ki izraža zaskrbljenost z upravljanjem družbe s strani družbenikov in zahteva, da mu družbeniki omogočijo aktivno sodelovanje pri upravljanju družbe v okviru zakonskih pristojnosti«, so danes poudarili v Gen-I.

Mediji pa navajajo, da glede na pravna in politična razmerja ne izključujejo možnosti, da bi 17. novembra začasno upravo Gen-I imenovalo sodišče.

Zavrnitev Goloba je bila danes pričakovana. O tem se je špekuliralo takoj, ko je nadzorni svet Elektra Ljubljana v petek razrešil tamkajšnjega direktorja Andreja Ribiča. Razrešeni direktor je v ponedeljek izpostavil, da za njegovo razrešitvijo stojijo SDS in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. S prstom je pokazal tudi na Slovenski državni holding (SDH), kjer da so mu že na poletni skupščini dali vedeti, da se mu, če ne bo sodeloval, lahko zgodi predčasna razrešitev. Kot je dejal, je končni cilj umik Goloba s čela Gen-I. Vsi omenjeni so sicer očitke zanikali.

