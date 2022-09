Gasilski veterani obujali spomine

Gasilci, stari 63 in več, in gasilke nad 55 let so tako imenovani veterani, tem pa pri Gasilski zvezi Gornja Radgona, ta deluje na območju občin Apače in Gornja Radgona, namenjajo veliko pozornosti. V minulih letih je radgonska GZ ob jožefovem (19. marec) organizirala srečanje pri enem izmed prostovoljnih gasilskih društev, v začetku julija pa enodnevno ekskurzijo, razen ko so jim to preprečili ukrepi za zajezitev virusa.

Uvodnim govorom je sledilo prijetno druženje.

Komisija za veterane pri GZ Gornja Radgona, ki ji predseduje Bogdan Šajnovič, je s predsedstvom, na čelu je Peter Cvetkovič, sklenila, da se letos pripravi srečanje s skupnim kosilom. To je potekalo na Turistični kmetiji Pri Alenki v Gornjih Ivanjcih, udeležilo pa se ga je več kot 160 veteranov. Prevoz so organizirali v vseh šestnajstih PGD, nekateri pa so se pripeljali z lastnim prevozom.

Zbrali so se na turistični kmetiji.

Zbrane je najprej nagovoril Šajnovič, nato pa še Cvetkovič, ki je poudaril, da sta poleg članov komisije za organizacijo druženja veliko naredila Marjeta Erdela in Vladimir Cvetkovič. Da so vse skupaj popestrili, so organizirali še tombolo. Vsi prisotni so prejeli eno karto, skupno pa je bilo 30 dobitkov. Zbrane je ob prijetnem druženju pri obloženih mizah zabaval glasbenik Bojan Satler, ki je sicer član ansambla Veseli Jurjevčani.