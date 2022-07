Gasilki Nina in Anica: Slišali smo, kako hudo je, a katastrofe smo se zavedali šele, ko smo prišli

Pred dvema tednoma je po dolgem sušnem obdobju na območju goriškega Krasa izbruhnilo več požarov. Bilo je hudo, a zagotovo takrat še nihče niti pomislil ni na to, da se bo razvil največji požar v zgodovini Slovenije. Ognjeni zublji so se širili z neverjetno hitrostjo, gasilcem, ki so na pomoč hiteli z vseh koncev Slovenije, pa so intervencijo oteževali močna burja in neeksplodirana ubojna sredstva, ki jih je na tem območju še vedno zelo veliko. Pomoč je prihajala z vseh strani in v vseh mogočih oblikah, a požar po dveh tednih še vedno ni popolnoma pogašen.

S požarom so se borili gasilci iz celotne Slovenije, med njimi je bilo tudi veliko gasilk. Mi smo se pogovarjali z dvema, Anico Vodnik, gasilko PGD Predoslje, in Nino Pandel Košir iz Gasilskega društva Ljubljana mesto, ki sta se nesebično odzvali klicu na pomoč. Prva je z gasilstvom odraščala, druga pa je odraščala v mestu in se je z gasilstvom po spletu okoliščin srečala kasneje. Obe sta v svojih društvih aktivni že več kot deset let, Anica celo 12. Sodelovali sta v mnogih intervencijah in videli veliko, a razsežnost požara na Krasu je tudi njiju močno pretresla.

