Gasilke v igri za olimpijado

Komisija za delo z gasilskimi članicami Pomurja je pripravila 13. posvet in srečanje gasilk, ki se ga je udeležilo 180 članic iz 17 pomurskih gasilskih zvez. Nagovorili so jih predsednica komisije Ingrid Lončar, predsednica sveta članic Gasilske zveze Slovenije Jasmina Vidmar, predsednik gasilskega regijskega sveta za Pomurje in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin in županja Črenšovcev Vera Markoja.

Zbrano so prisluhnile predavateljem. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Z obiskom sta jih počastila tudi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But in vodja izpostave URSZR Murska Sobota mag. Martin Smodiš. Sledila so predavanja oziroma strokovni del posveta. Gasilke so imele priložnost iz prve roke izvedeti vse o poteku gašenja požarov v Makedoniji, ki so jih pomagali krotiti tudi slovenski gasilci. Misijo v Makedoniji je predstavil Marko Adamič, gasilski poveljnik obalno-kraške regije.

Regijski gasilski poveljnik za Pomurje Dušan Utroša je predstavil potek letošnjega državnega tekmovanja in gasilske olimpijade 2022 ter hkrati predstavil ekipo članic A PGD Bodonci, ki se bo udeležila kvalifikacij. Ekipi so na tekmovanju zaželeli veliko športne sreče.

17 gasilskih zvez se je odzvalo.

Domačinka Marija Hren iz Srednje Bistrice pa jim je predstavila svojo knjigo z naslovom Moja Herbija. Z branjem je prisotne tudi nasmejala. Predavanjem sta sledila večerja in zabavnejši del z glasbo v živo. Povezovanje gasilskih članic je nujno na vseh ravneh, zato se v regiji trudijo, da ga izpeljejo vsako leto.