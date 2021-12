Gasilec vse prihranke porabil za zdravljenje

»V Ljubljano me peljejo. Prosil bi lepo, če se oglasite v četrtek,« nam je v sredo dejal 42-letni Milan Hrovat iz Jurke vasi pri Novem mestu. Marca lani je zbolel za limfno boreliozo in od takrat je odvisen od pomoči drugih ljudi. »Pojavile so se bolečine. Nisem več mogel hoditi. Noge sem premikal kot raca. Po vseh štirih sem hodil na WC. Hudo je bilo,« nadaljuje Martin. »Sprva sem jemal antibiotike, a ti ne morejo povsem uničiti te bakterije, ki mi tako nagaja. Po dveh tednih v Splošni bolnišnici Novo mesto so me premestili v UKC Ljubljana na nevrološko kliniko,...