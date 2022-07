Gasilci zmazali 80-metrski sendvič (FOTO)

»Gre za veličasten dogodek, ki se bo v zgodovino našega mesta zapisal z zlatimi črkami. Celje v teh dneh preveva olimpijski duh. Mestne ulice je napolnil gasilski vrvež, ki je s seboj prinesel veliko veselja, smeha in pozitivne energije,« je v sredo na slovesnosti ob uradnem odprtju na nogometnem stadionu Z'dežele dejal celjski župan Bojan Šrot in poudaril, da je postalo gasilstvo z več kot 150-letno tradicijo del naše identitete. Prostovoljno gasilstvo je odlično organizirano in številno tudi v Celju, kjer so v društva pogosto včlanjene in aktivne celotne družine, zato se za podmladek ni bati.

Mladinke PGD Zbilje branijo olimpijsko zlato, ob odhodu na olimpijado so jim domači pripravili krajši program. FOTO: FB

Člani PGD iz Starš so v priprave vložili veliko truda. FOTO: Mojca Marot

Člani PGD Tinje se gasilske olimpijade udeležujejo drugič. FOTO: Mojca Marovt

»Gasilska uniforma prinaša spoštovanje in ugled v družbi, hkrati pa simbolizira moč, pogum, prijateljstvo, požrtvovalnost, solidarnost, humanost in ne nazadnje tudi pripadnost lokalni skupnosti in domovini. Gasilska olimpijada je tekmovanje v različnih gasilskih disciplinah in je tudi priložnost za druženje, sklepanje novih poznanstev in prijateljstev, izmenjavo izkušenj in ne nazadnje za spoznavanje naravnih in zgodovinskih znamenitosti kraja, kjer se vse skupaj dogaja,« je poudaril Šrot in povabil vse, ki so v teh dneh prišli v Celje, da si vzamejo čas za ogled mesta in njegovih zgodovinskih znamenitost, predvsem obisk Starega gradu. Tistim, ki se bodo do nedelje borili za medalje, je zaželel obilo odličnih športnih rezultatov.

Prelet letal

Veličastna slovesnost ob odprtju Gasilske olimpijade Celje 2022 je v sredo zvečer potekala na stadionu po preletu letal Slovenske vojske in prihodu tekmovalnih enot držav udeleženk 17. mednarodnega gasilskega tekmovanja in 23. mednarodnega srečanja gasilske mladine ter mednarodnega sodniškega zbora, nagovorih in himni Republike Slovenije, ki jo je zaigral Orkester Slovenske vojske.

Po zaprisegi 2650 tekmovalcev iz 20 držav in dvigu zastav je ob zvokih fanfar zagorel olimpijski ogenj. A mimo trenutnega apokaliptičnega dogajanja na Krasu ni šlo. Na vse tiste, ki se z ognjem tačas borijo ob slovensko-italijanski meji, je vse prisotne spomnil predsednik države Borut Pahor, častni pokrovitelj gasilske olimpijade. Večtisočglavo množico je pozval, naj z aplavzom podprejo vsa prizadevanja gasilcev, ki se v zelo težkih razmerah borijo z zublji.

Ekipa članic B PGD Hajdoše, ki so se z zadnje olimpijade vrnile z zlato medaljo in branijo naslov olimpijskih prvakinj. FOTO: Mojca Marovt

Tudi v mestu so si lahko številni ogledali, kako potekajo gasilska tekmovanja. FOTO: Mojca Marovt

Najmlajši so se lahko preizkusili v gasilskih veščinah. FOTO: Gregor Katič

»Prostovoljni gasilci ste junakinje in junaki slehernega okolja, saj predstavljate svetovno družino plemenitih posameznikov in izjemnih enot, ki jim pripadate. Vsak dan rešujete življenja in ste vedno tam, kjer je potrebna pomoč sočloveku,« je poudaril Pahor. Kako plemenito poslanstvo opravljajo prostovoljni gasilci, je spomnil tudi Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. »Tega smo se še posebno zavedeli v teh dneh, ko se v vsem Sredozemlju soočamo z uničujočimi požari. Podnebne spremembe nas utrjujejo v prepričanju, da lahko opravljamo svoje poslanstvo samo z združenimi močmi in medsebojnim povezovanjem,« je dejal Cerkvenik in se zahvalil vodstvom gasilskih zvez Avstrije, Hrvaške in Češke za dragoceno pomoč in sodelovanje v pripravi in izvedbi olimpijade.

Gigantski sendvič

Mladi in starejši gasilci iz Slovenije in tujine so v Celje prišli že v nedeljo, ko so lahko občudovali pripravo gigantskega sendviča, ki so ga prostovoljni gasilci sestavili skupaj s celjskimi športniki iz različnih klubov. Dolg je bil kar 79,40 metra, snedli pa so ga v pičlih nekaj minutah. Nasploh je zaradi olimpijade tudi v starem mestnem jedru Celja vse dni zelo živahno, saj potekajo tudi različni glasbeni večeri. Tujo govorico je mogoče slišati na vsakem koraku.

»Gasilci so zelo prisrčni, in ko bodo odšli, jih bom zelo pogrešala. Prav nasmejala sem se, ko sem pred dnevi poslušala Madžare, kako so se učili pozdravljati po slovensko,« nam je dejala starejša domačinka. Za različne dogodke v mestnem jedru sicer skrbi Zavod Celeia Celje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. Nocoj bo na Krekovem trgu igral Ansambel Saša Avsenika.

Naši udeleženci FOTO: Gregor Katič

Teknil jim je! FOTO: Gregor Katič

»Na vsakem koraku se čuti veselje, ponos in prijetno vznemirjenje. V torek zvečer so, denimo, številni udeleženci plesali kar med kamnitimi mizami na prazni tržnici, gostinci pa so zanje pripravili gasilsko roštiljado,« nam pove domačin Miro, ki je obiskal atletski stadion Kladivar in si ogledal treninge, zdaj pa potekajo prava tekmovanja. »Kako je biti član reprezentance, bo na tokratni gasilski olimpijadi spoznalo tudi okoli dvesto slovenskih gasilcev,« pa pove Zvonko Glažar, namestnik predsednika organizacijskega odbora in eden od nadzornih sodnikov. Da gre na tekmovanjih še kako zares, vedo člani PGD Tinje iz Podravja, ki so na olimpijadi že drugič. »Priprave so bile kar naporne, naša disciplina je trodelni napad in štafeta na 50 metrov z ovirami,« pove Marko Kangler, eden od članov PGD Tinje, ki so si, zaradi izkušnje na prejšnji olimpijadi, v Celje pripeljali svoje jogije. Kar devetič se olimpijade udeležujejo članice ekipe PGD Hajdoše, ki branijo olimpijsko zlato izpred petih let. Prav tako zlato medaljo branijo mlade gasilke iz Zbilj. Gasilski duh bo v Celju prisoten do nedelje, ko bo gasilski olimpijski ogenj ugasnil, mi pa upamo, da se bodo domov vsi vrnili polni lepih vtisov. In nekateri seveda tudi z medaljami.