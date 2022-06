Gasilci v akciji že 130 let

Na zadnji, 12. seji je Komisija za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki je pod vodstvom predsednika komisije za zgodovino Janeza Liponika potekala v prostorih Občinske Gasilske zveze Ptuj, med drugim obravnavala dejansko starost dveh prostovoljnih gasilskih društev s severovzhoda države. Ugodili so pobudi PGD Dobrovnik.

»Med gradivom je bil tudi izpis iz registra, ki dokazuje, da je PGD Dobrovnik ustanovljeno leta 1892 in ne 1924, kot se je vodilo doslej. Ker poslano gradivo zadostuje, so člani komisije za zgodovino soglasno sprejeli sklep, da predlagajo upravnemu odboru GZS, da na podlagi verodostojnih dokumentov potrdijo spremembo letnice ustanovitve PGD Dobrovnik iz leta 1924 v leto 1892,« so potrdili na komisiji za zgodovino GZS.

Tako lahko gasilke in gasilci PGD Dobrovnik letos praznujejo visok okrogli jubilej, 130-letnico obstoja in uspešnega delovanja. Kot nam je povedal dobrovniški župan Marjan Kardinar, je odvisno od vodstva PGD Dobrovnik, kdaj in kako bodo zaznamovali jubilej, lokalna skupnost pa jim bo vsekakor stala ob strani.

Datum ustanovitve je poskušalo popraviti tudi PGD Grabonoš v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, a bodo o tem odločali še enkrat, in takrat naj bi bilo jasno, ali je bilo grabonoško društvo ustanovljeno leta 1950 ali, kot trdijo v PGD Grabonoš, leta 1948. Prejeli so tri priloge, tudi priznanje/diplomo, ki so jo dobili ob praznovanju okrogle obletnice, iz katere bi bilo lahko razvidno, da je društvo ustanovljeno leta 1948. Ker je še vedno nekaj dvomov, je komisija PGD Grabonoš obvestila, naj jim pošljejo še nekaj manjkajočih dokazov, predvsem fotokopijo diplome, ki so jo prejeli ob okrogli obletnici.