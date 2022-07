Gasilci: Sredstva z 1919 GASILEC5 ne pridejo v naše roke! Tako odgovarja predsednik GZS

Že več kot teden dni se na stotine požrtvovalnih gasilcev bori z neustavljivim požarom na Krasu. V zaščitnih oblačilih prenašajo nepredstavljivo vročino in utrujenost, saj gasijo po 12 ur in po več dni zapored. Kot vedno, se je tudi tokrat pokazala složnost Slovencev, ko se zgodi kakšna naravna nesreča. Prostovoljci so poskrbeli, da so gasilci dobili pijačo in hrano, številni pa so se jim zahvaljevali tudi s plakati ob cesti. Več o tem lahko preberete tukaj.

Mnogi čutijo hvaležnost do mož v rdečem, ki so priskočili na pomoč Kraševcem, ko so to najbolj potrbovali, in bi radi v znak podpore finančno darovali gasilskim društvom. Možno je darovati s telefonskim sporočilom z vsebino GASILEC5 na telefonsko številko 1919. Na družabnih omrežjih pa se že več dni vrstijo objave gasilcev, naj ljudje ne nakazujejo na to številko, saj da gasilska društva od tega nakazanega denarja ne dobijo nič. Takole se glasi del edega izmed pozivov: »Ne pošiljajte teh SMS-jev, ker gasilci do tega denarja nikoli ne bodo prišli. Pojdite do lokalnih društev, donirajte društvom na Krasu, skratka dajte od sebe tako, da boste tudi sami vedeli, da ste dali in da ste dali prav. To bo v vaše zadovoljstvo in v zadovoljstvo gasilcev, ki vas varujejo noč in dan vse dni v letu. Včasih zadostuje samo stisk roke in iskreno – HVALA KER STE.«

Tako izgleda poziv, ki se deli po družbenim omrežjih. FOTO: Zaslonski Posnetek

Gasilci pojasnjujejo, da se lokalna društva financirajo iz lokalnih skupnosti in s pobiranjem prostovoljnih prispevkov (koledarji, nakazila …), ter iz ostale pridobitne dejavnosti (najemnine, izposoja opreme, veselice …). Lokalna skupnost nam financira vozila (% so odvisni od dogovora oz. prakse), ter letno za samo delovanje in seveda nekaj za opremo. »Za vse ostalo so društva prepuščena sama sebi – se pravi več dobiš, več oz. boljšo opremo si lahko kupiš in tako poskrbiš za tiste, ki vam pridejo reševat premoženje in življenje. Vse pa je odvisno od vodstvenega kadra, kako in koliko lahko poskrbi za svoje operativne člane. Nekaj opreme se dobi tudi od Ministrstva za obrambo, ki pa je razdeljeno na določena časovna obdobja – včasih se dobi tudi kaj takega, kar se v tistem trenutku ne potrebuje – varianta – šenkanemu konju se ne gleda v zobe,« so zapisali.

Na očitke se je že odzval predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je prej opisano označil za neresnično: »Odgovorno trdim, da GZS nikoli od zbranih sredstev ni vzela niti centa. Če lahko kdo dokaže drugače, ga vabim, da se prepriča.« Pojasnjuje, da so zbirali sredstva tudi po žledu zbirali sredstva, ki so jih v Logatcu razdelili v obliki gasilske opreme, PGD sodelujočim v intervenciji. Cerkvenik je še opozoril, da imajo tudi ustrezne organe nadzora in poročajo finančnim ustanovam.