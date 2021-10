Gasilci si sami gradijo nov dom

Gasilci so vsem znani kot pogumni in požrtvovalni ljudje, ki so vedno pripravljeni pomagati vsakomur. Pa ne le pri gašenju požarov, reševanju ljudi, živali in premoženja, preprečevanju drugih nesreč, temveč tudi tedaj, ko je treba poprijeti za takšno in drugačno orodje, kaj zgraditi, obnoviti, posodobiti, urediti. In če že pomagajo vsakomur, je lepo, da pogledajo tudi na lastno dvorišče oziroma, kot pravijo, pred lastni prag, in ravno to se zdaj dogaja v Prlekiji. V vasi Trgovišče, ki z okoli 215 dušami leži ob cesti Ptuj–Ormož, so se odločili z lastnimi rokami, s pomočjo občine, prispev...