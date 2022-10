Gasilci premagovali najtežje ovire

Gasilska disciplina Fire Combat je ena izmed psihofizično najzahtevnejših gasilskih tekmovanj, sestavljeno iz premagovanja raznih ovir, uporabe reševalne tehnike, prenosa ponesrečenca in vlečenje cevovoda. Ekipa je sestavljena iz dveh članov, ki skupaj premagujeta ovire.

Skupinska fotografija tekmovalcev z organizatorji memoriala Gregorja Krakarja

Tovrstno tekmovanje je potekalo v Žužemberku že devetič, memorialno tekmo v spomin na Gregorja Krakarja, ki ima za žužemberške gasilce še poseben pomen, organizirajo od leta 2018. V tej zahtevni disciplini je bila letos na nivoju Gasilske zveze Slovenije v sklopu gasilske olimpijade izpeljana mednarodna tekma, najzahtevnejšega elitnega državnega tekmovanja prostovoljnih gasilcev, pokalnega tekmovanja v disciplini Fire Combat, pa ni bilo. Med mešanimi dvojicami je prvo mesto osvojila ekipa Petra in Anže Petre Razinger in Anžeta Mužana iz PGD Hrušica in PGD Rateče-Planica, druga je bila ekipa Klopotec v sestavi Damjan Selinšek in Katarina Majšek iz PGD Videž, tretja pa štajersko-dolenjska naveza v sestavi Peter Zaman iz PGD Trebnje in Andreje Tič iz PGD Zreče.

Andreja Tič in Maruša Meklav (desna) sta izjemno dobro opravili težko nalogo, prehiteli sta tudi vrsto ekip članov.

Med člani je bila najboljša ekipa PGD Videž v sestavi Damjana Selinška in Boštjana Vehovarja, ki sta imela tudi najboljši čas 108,10 s brez osvojenih kazenskih točk, pred gorenjsko-dolenjsko ekipo v sestavi Peter Zaman iz PGD Trebnje in Anže Mužan iz PGD Rateče-Planica in ekipo Brata Selinšek iz PGD Videž, ki sta jo sestavljala Marcel in Miha Selinšek. V tej najzahtevnejši disciplini sta se pomerili tudi dve ekipi članic; zmagala je Ekipa za hec v sestavi Andreje Tič in Maruše Meklav iz PGD Zreče pred ekipo Čupačups v sestavi Petre Razinger PGD Hrušica in Patricije Černe iz PGD Dobrava.

Tudi tokrat sta bila najhitrejša Damjan Selinšek in Boštjan Vehovar.

Tekmo so žužemberški gasilci izpeljali brezhibno, a v okrnjeni obliki in po vseh predpisih, kar je velika zasluga gasilcev, sodniške ekipe pa tudi predsednika Mihaela Filipiča in poveljnika Petra Košička. Slednja sta na koncu najboljšim podelila spominske medalje, pokale in priložnostna darila.