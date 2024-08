Gasilci pogasili požar na težko dostopnem terenu

Policiste so v torek ob 13.30 obvestili, da je zagorelo grmovje na težko dostopnem pobočju nad vasjo Soča na Bovškem. Zaradi ognja je bila ogrožena bližnja lovska koča. Posredovali so gasilci PGD Bovec, Srpenica, Kobarid, Nova Gorica, helikopter Slovenske vojske in letalo air tractor, ki so pogasili požar na površini enega hektarja.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je po prvih zbranih podatkih na Lemovju na nadmorski višini okoli 1400 metrov najverjetneje zagorelo zaradi udara strele pred nekaj dnevi na omenjenem območju, nato pa se je podtalni požar po več dnevih razplamtel.