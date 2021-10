Gasilci ob stoletnici zaznamovali tudi svoj dan

Podelitev plamenice II. stopnje Katarini Petač

Velika zahvala, da namenjate prosti čas in tudi svoj denar za to, da služite širši skupnosti.

V Občini Prebold so letos ponovno praznovali dan gasilca Gasilske zveze Prebold, hkrati pa tudi 100-letnico PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka. Z novim gasilskim vozilom so sicer jubilej skromno zaznamovali že lani, slovesnejše prireditve s podelitvijo priznanj pa zaradi zdravstvenih razmer niso mogli izpeljati.Podelili odlikovanjaTokratni dan gasilca so začeli s tradicionalno gasilsko parado skozi center Prebolda do gasilskega doma ob koračnicah Pihalne godbe Prebold, pod vodstvom. Poleg številnih visokih gostov iz vrst gasilcev si je parado, v kateri so bili uniformirani gasilci in gasilska mladina iz vseh sedmih gasilskih društev s prapori in gasilskimi vozili, ogledal tudi minister za obrambo. Slovesno praznovanje se je nato nadaljevalo pod šotorom za gasilskim domom.Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik Gasilske zveze Preboldin ob tem pohvalil gasilke in gasilce, da s svojim strokovnim delom tvorijo močno in uspešno gasilsko zvezo. Podobne čestitke je izrekel tudi župan, ki je tudi sam že vseskozi vključen v gasilsko organizacijo in eden tistih, ki so se pred 20 leti odločili ustanoviti samostojno gasilsko zvezo. Čestitke ob prazniku je izrazil tudi podpoveljnik GZ Slovenije. V nadaljevanju je udeležencem spregovoril slavnostni govornik, minister za obrambo Matej Tonin. V uvodu je izrekel čestitke gasilski zvezi, vsem njenim društvom, gasilcem, županu in preostalim.Ob tem pa je dejal: »Gasilske organizacije so in bodo tudi v prihodnosti najbolj zaupanja vredne organizacije v Sloveniji. Velika zahvala vam osebno, da namenjate prosti čas in tudi svoj denar za to, da služite širši skupnosti. Danes je to še izjemno plemenito delo. Slovesnosti pa so vedno tudi zato, da se lahko zahvalimo vašim najbližjim, vašim domačim, zato iskrena zahvala vsem vašim, ki vas pri vašem poslanstvu, vašem delu podpirajo.«Ob koncu nagovora je minister Tonin predsedniku preboldskega društvaizročil posebno plaketo ministrstva za obrambo za njihov 100-letni jubilej. Prejel pa je tudi plaketo domače gasilske zveze. V nadaljevanju so bila podeljena tudi visoka gasilska odlikovanja. Podeljeni sta bili plamenici II. stopnje, prejela sta join. Gasilsko odlikovanje I. stopnje pa je dobil, ki je bil precej let tudi predsednik preboldskega gasilskega društva. Poleg tega so podelili še posebna priznanja – spominske znake za požrtvovalno delo v boju proti covidu-19. Prejeli so jih:in