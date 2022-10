Gasilci nacistom zakurili tovarno (FOTO)

Da se oktober, mesec požarne varnosti, začne, kot se spodobi, so v svojem požarnem okolišu poskrbeli prostovoljni gasilci, ki so za občane organizirali Dan z leškimi gasilci. Niso bili sami, niso le odprli vrat garaže, ampak so v goste povabili kolege, vpete v sistem zaščite in reševanja.

»Dan z leškimi gasilci je zamišljen kot dan predstavitve služb za zaščito in reševanje ter policije. Sodelujejo še gasilci z Bleda in Gasilsko-reševalna služba Jesenice z avtolestvijo, Nujna medicinska pomoč Bled, policija ter Gorska reševalna služba Radovljica, ki ima prostore tik poleg nas,« je dan predstavil poveljnik Gašper Pirc in dodal: »Pred izbruhom epidemije koronavirusa smo imeli podoben dogodek, potem se je vse ustavilo. Upamo, da bodo taki dogodki odslej vsako leto, in to oktobra, ko je mesec požarne varnosti.«

Pri 21 za poveljnika

Zagotovo eden najmlajših poveljnikov prostovoljnih gasilcev pri nas, šteje 28 let, na ta položaj je bil imenovan pri le 21 letih, je med predstavitvijo društva povedal, da je bilo to ustanovljeno leta 1937 po zahtevi zavarovalnice: »V začetku tistega leta je v obratni mizarski delavnici Tovarne Veriga Lesce izbruhnil požar in se naglo razširil na drgalnico in pakirnico. Pogasili so ga prostovoljni gasilci iz Hlebc, ki so bili sicer majhni, a najbližji. Zavarovalnica je po požaru od vodstva tovarne zahtevala, da mora organizirati lastno požarno varnost. Usposobili so sedem delavcev.«

Z gasilsko lestvijo so šli tik pod oblake. FOTO: Boštjan Fon

Požarna varnost se je okrepila ob okupaciji, ko je nemška uprava, ki je stremela k čim večji proizvodnji za nacistični vojni sistem, povečala ekipo verigarskih gasilcev in nabavila novo gasilsko opremo za gašenje požarov z uporabo hidrantov. Tovarniški gasilci po zaukazani vojaški dolžnosti so imeli drugačne načrte. V tovarni je po sabotaži izbruhnil ogromen požar, ki je uničil stiskalnico, ročno in strojno varilnico verig, elektrodelavnico in montažo plugov.

V 60. letih prejšnjega stoletja se je Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Veriga močno razvilo, opremilo s pomočjo tovarne in v svoje vrste sprejelo precej novih, tudi strokovno dobro podkovanih članov. Prišla so krizna 90., tovarna Veriga je šla v stečaj in gasilci so ostali brez gasilskega doma – ta je bil po denacionalizacijskem postopku vrnjen lastnikom. Prepuščeni so bili sami sebi, brez finančne podpore in brez lastništva ali vsaj pogodbe za uporabo gasilskega doma na območju propadle tovarne Veriga. V začetku tega tisočletja so končno dobili svoj gasilski dom v prostorih poslovno-stanovanjskega objekta na Žagi.

Prijazno so potešili vsako radovedno mlado brihto. FOTO: Boštjan Fon

»To je pomenilo nov zagon delovanja prostovoljnih gasilcev. Danes nas je v društvu 80 članov, od tega 26 operativnih gasilcev, med nami je profesionalni gasilec GARS Kranj. Smo malce drugače organizirani kot večina drugih, saj nimamo predsednika, temveč je Zdenko Perko zastopnik društva in avtoriteta, tista roka, ki drži na kupu mladino in poskrbi, da vse poteka tako, kot je treba.«

Tudi na Krasu

Leški gasilci so imeli letos hude preizkušnje ob uničujočem požaru na Krasu. »Ponudili smo sodelovanje s šestimi izmenami oziroma kroženjem 24 naših gasilcev, ki so bili razporejeni po celotnem predelu požara. Naši člani so opravili skoraj 500 ur gašenja na Krasu, kar je za društvo II. kategorije kar spodobno. Smo člani občinske gasilske zveze, kjer je največje društvo Radovljica, nato pa nas je še ducat društev, ki imamo korektno medsebojno sodelovanje.«

Donacija turističnega društva Predstavnik Turističnega društva Lesce Peter Kavčič je med dogajanjem na Dnevu leških gasilcev poveljniku Gašperju Pircu izročil ček z donacijo 3000 evrov v znak dobrega sodelovanja ter podpore delovanja za naprej.

Ko smo spremljali prikaze na delovnih točkah in se seznanjali s preventivnimi ukrepi ter tudi čisto praktičnimi prikazi gašenja, tudi gašenje vozila, kjer je pokalo in se kadilo, da so šle kocine pokonci, smo izvedeli, da je na njihovem območju zadnji večji požar izbruhnil v sosedstvu, tik ob gasilskem domu, pred desetletjem, ko so v podjetju Trgos izbruhnili podtaknjeni plameni. Škode je bilo za pol milijona evrov. Poleg velikega trgovskega centra, osnovne šole in vrtca, mednarodne železniške postaje, industrijskega območja na predelu nekdanje Verige in dveh velikih kampov, Šobec in River Camping, imajo leški prostovoljni gasilci v svojem okolišu celo pravo letališče – Alpski letalski center.

Eden najmlajših gasilskih poveljnikov Gašper Pirc FOTO: Boštjan Fon

Pokalo in gorelo je, da so šle kocine pokonci. FOTO: Boštjan Fon

Čeprav je bila vaja, ni bilo lahko. FOTO: Boštjan Fon