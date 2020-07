Gasilci na pomoč! Meteorna voda ogroža domove

Opozorila vremenoslovcev so bila upravičena. Popoldanska ujma po državi je povzročila kar nekaj nevšečnosti. Po poročanju spletne strani uprave za zaščito in reševanje so zaradi neurja na več koncih klicali na pomoč gasilce. Glede na napovedi agencije za okolje bo vremensko dogajanje pestro tudi ponoči. Napovedujejo obilne padavine, zaradi česar so izdali tudi številna opozorila in napovedali, kje bo najhujše V Središču ob Dravi je meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Središče. Zaradi močnejših padavin, ki so zajele občino Slovenj Gradec, so v Podgorju, kjer je zalilo gospodarski objekt, posredovali gasilci. Na pomoč so jih poklicali tudi na Prevaljah in Muti.Na Spodnji Kapli je meteorna voda ogrožala več stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Kapla na Kozjaku so očistili naplavine izpred objektov in s protipoplavnimi vrečami zaščitili en objekt in očistili zamaščene prepuste.Na Javniku so gasilci PGD Ožbalt pregledali prevoznost ceste Javnik–Kapla na Kozjaku, kjer je hudournik odnesel del ceste do dveh stanovanjskih objektov. Delavci cestnega podjetja Pomgrad so zagotovili delno prevoznost ceste Gradišče–Kapla na Kozjaku.