Gasilci na Florjanovem shodu in maši

Ob godu svetega Florjana je bila v župnijski cerkvi Marije vnebovzete v Turnišču darovana sveta maša za pokojne in žive gasilce. Florjanovo mašo je pripravila župnija Turnišče v sodelovanju s tamkajšnjo gasilsko zvezo. Gasilci so se najprej zbrali na župnijskem dvorišču, od koder so s šestimi gasilskimi prapori, med njimi je bil tudi novi Gasilske zveze Turnišče, odšli k sveti maši.

Vse zbrane operativne gasilce, gasilke in veterane sta nagovorila predsednik zveze Alojz Vuk in poveljnik Dušan Majcen. Vsakoletni Florjanov shod s sveto mašo je do zdaj potekal po vaških kapelah po župniji. Letos pa se je maše in shoda udeležilo kar 60 uniformiranih gasilcev. Vsako leto se na srečanju srečajo gasilci iz župnije Turnišče in župnije Velika Polana (PGD Brezovica) oziroma iz treh občin – Turnišče, Beltinci in Velika Polana.

Mednarodni dan

Mašo je daroval župnik pater Toni Brinjovc, ki je v pridigi orisal lik mučenca svetega Florjana in se gasilcem zahvalil za vse opravljeno delo. Dejal je, da ima gasilstvo v Sloveniji bogato tradicijo, saj gasilcem tudi pri njihovem delu pomagata božja pomoč in blagoslov. Gasilci so ponosni, da ohranjajo in negujejo ta lep gasilski običaj in se vsako leto spomnijo svojega zavetnika, ki varuje domove pred požari in strelo. Ker se je zaradi širjenja koronavirusa shod vrnil šele po dveh letih, je bilo zadovoljstvo zbranih toliko večje.

Na mednarodni dan gasilcev so praznovali tudi na Gorenjskem. Praznik svetega Florjana, zavetnika gasilcev, zaščitnika pred požarom in poplavami, je bil nekoč eden največjih praznikov, svetniku pa so se ljudje radi priporočali. Z velikim zaupanjem mu tudi še zdaj izročamo naše domove, da bodo varni pred vodo in ognjem. V teh dneh so tako potekale številne Florjanove maše v gorenjskih župnijah. Gasilska maša je bila tudi v podružnični cerkvi sv. Simona in Juda Tadeja na Spodnjem Brniku, daroval pa jo je duhovnik Lucijan Potočnik. Bogoslužje je spremljalo tudi ljudsko petje. Duhovnik Potočnik je blagoslovil gasilce, gasilsko opremo ter prapor gasilskega društva.

Kot so povedali gasilci, jim tovrstni dogodki pomenijo veliko, saj se ob njih spomnijo tudi tistih, ki jih ni več v njihovih vrstah, so jim pomagali v stiski ter jim dali vedeti, da niso sami. Po končani slovesnosti so gasilci povabili vse navzoče na pogostitev v gasilski dom.