Gasilci iz kleti dvignili 400-kilogramskega konja

Delo gasilcev niso samo požari in intervencije v naravnih nesrečah in podobno. Ni ravno malo zgodb, ko s kakšnega visokega drevesa pomagajo preveč pustolovskemu, a premalo staremu mucku, ko v potok z visokimi kamnitimi brežinami pade kak kuža ali obnemogla ptica, ko na kakšnem podstrešju rajajo polhi ali sršeni, ki jim ni do odhoda, in podobno. Ne zgodi se pogosto, da gasilsko družbo potrebuje konj. Nesreča se je primerila iznenada, intervencija je bila, pravijo gasilci PGD Trbovlje mesto, zelo posebna. Takšne ne vidiš niti v filmih. Iz ReCO Trbovlje so dobili poziv, da je v Planinski vasi v ...