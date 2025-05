Gasilci iz Beltincev so bili obveščeni o nenavadni situaciji, tokrat niso reševali ljudi (FOTO)

V teh prazničnih dneh, ko so večinoma pomagali pri postavitvi prvomajskih dreves – mlajev ter varovali različne prireditve, zlasti kresove, so gasilci znova bili na preži, če bi bila potrebna še kakšna nujna pomoč. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Beltinci so namreč bili danes nekaj po deveti uri dopoldne obveščeni o nenavadni situaciji, saj je mačka obtičala na vrhu električnega droga v naselju Beltinci in se nikakor ni upala sama odpraviti nazaj na trdo.

Na kraj dogodka so nemudoma prispeli požrtvovalni gasilci, ki so vedno pripravljeni pomagati, ne le pri gašenju požarov ali reševanju ljudi, temveč tudi pri reševanju živali, in so s tehničnim posegom, na zadovoljstvo lastnikov, varno rešili prestrašeno muco z višine.