Ministrica pobegnila z gasilskega protesta, Šarec zgrožen nad grožnjami in požiganjem

Današnji protestni shod je po besedah ministrice za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in obrambnega ministra Marjana Šarca nerazumljiv, še posebej zato, ker so gasilci, ki bi morali biti zgled vsem, ravnali divje. Med drugim je žareča pirotehnika priletela proti ministrici, zato je ta predčasno končala govor in shod zapustila.

»Dvakrat je močno počilo, nekaj je letelo proti meni, zato so policisti ocenili, da ni varno okolje in sem se umaknila,« je dejala Ajanović Hovnikova.

»Ne najdem razumevanja za protest. Želela sem si spoštovanje, a to se gradi v skupnem dialogu. Danes temu ni bilo tako. Kar me je presenetilo, so bile tudi zahteve poklicnih gasilcev. Pogajanj se namreč udeležujem vse od začetka nastopa svoje funkcije in teh pogajanj so se od junija udeleževali tudi poklicni gasilci, s katerimi smo podpisali dogovor za plače 2022 in 2023. Takrat smo jim povišali plače in se dogovorili za skupne korake naprej. So podpisniki dogovora in smo se zavzeli za pripravo reforme do 30. junija in dali prioritete, med katerimi je tudi prav naslavljanje delovnih mest z minimalno plačo. Pogajanja so za mizo in ne na ulici. To, čemur smo bili priča danes, je izsiljevanje,« je dejala Hovnikova.

Šarec: Grozili so nam, da vedo, kje živimo

»Na ministrstvu ves čas vodimo dialog s sindikati in pred protestom sem se s sindikati gasilstva srečal. Sedeli smo dve uri in apeliral nanje, da se počaka na krovna pogajanja. Dejal se, da protest je legitimna oblika, a me kot prostovoljnega gasilca vse žalosti. Videli smo močno uporabo pirotehnike, ministrica je morala zapustiti prizorišče, kjer so letele proti njen pirotehnike. V bližini je tudi šola. Gasilci moramo biti prvi, ki se zavedamo, da takšno vedenje ni primerno,« je dejal Šarec.

Šarec je dejal, da je eden izmed govornikov zaključil shod z besedami: »Vemo, kje živite, pridemo tudi na dom.«

Šarec je ogorčen nad današnjim protestom. »To ne prispeva h kulturi dialoga in z ministrico pričakujeva vsaj nekaj spoštovanja nazaj. To, da se je uporabila pirotehnika in ministrica hitro zapustiti prizorišče, ko jim je povedala to, kar so sicer želeli slišati, 'da nihče ne bo več pod minimalno plačo', me je užalostilo, ker smo gasilci tisti, ki smo zgled,« je bil jasen Šarec in dodal, da je bil protest hrupen, problematičen z grožnjami, uporabo pirotehnike in zažiganjem predmetov.

Gasilci niso imeli dovoljenja za uporabo pirotehnike na protestnem shodu.