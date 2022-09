Gasilci brišejo razlike med ljudmi: sosed spozna soseda (FOTO)

Poletje je že pomahalo z repom in tudi gasilske veselice, ki so se po dveh letih premora vrnile na prizorišča, mahajo v slovo. A gasilci, ki so letos poleti še enkrat dokazali, da imajo solidarnost in nesebično pomoč zapisaniv genih, najdejo razlog za druženje, ne nazadnje za tkanje pristnih vezi s krajani, svojimi podporniki in prijatelji.

Najbolj pogumni so splezali celo na gasilsko vozilo.

Tudi gasilci z Velikega Mlačevega pri Grosupljem, ki imajo manjše, a zato nič manj dejavno društvo, vsako leto pripravijo piknik za vaščane, postrežejo z ogledom svoje opreme in mehanizacije, predvsem najmlajšim pa dovolijo, seveda pod budnim in izurjenim očesom, napasti rdečega petelina. Mladež z navdušenjem poprime za gasilno brizgalno, prav nič neustrašno se spopadejo z nadzorovanim ognjem in v veliko zadovoljstvo in z odobravanjem gasilskih starešin vešče opravijo s sikajočimi zublji.

Podmladek je treba zarana pridobiti v svoje vrste, da se tradicija, tako vaška kot družinska, ne prelomi. Ne nazadnje v podeželskih rajonih tako rekoč ni hiše, v kateri gasilstvu ne bi bila zapisana sleherna generacija, v čast rodbinskemu imenu in kraju.

Po koroni zaživeli

Velikomlačevski gasilci so strnili vrste pred 85 leti, vse do vojne vihre so se resno zagrizli v delo. Negotovi časi so prinesli nekaj ohladitve, a so povojne generacije kaj hitro doumele, da vas brez gasilstva nima prave duše. V vaški delovni akciji in skorajda izključno s samoprispevkom in donacijami so postavili nov dom, v katerem mlada generacija nadaljuje začrtane smernice predhodnikov. Vrsto let so organizirali odmevno tekmovanje Napad na rdečega petelina, a ga je korona, kot kaže, usodno pokopala. Ni pa pokopala tradicije druženja, ki vsaj enkrat na leto poveže vaščane v duhu nekdanje pristne skupnosti.

»Taka druženja nam pomenijo zelo veliko, zato se trudimo, da skozi leto pripravimo čim več takšnih dogodkov. Tako se vas povezuje med seboj, da sosed spozna soseda in da med seboj povežemo ljudi, ki bi si ob srečanju na cesti mogoče samo vljudno pokimali,« pomen gasilstva v zaledju mesta razgrinja predsednik PGD Veliko Mlačevo Rok Kastelic.

Bilo je tudi vroče, a prav nič nevarno.

»Včasih je bil gasilski dom mesto, kjer se je zbirala vsa vas, imeli smo celo gledališče. Se mi zdi, da smo v vasi zelo cenjeni, saj nam veliko ljudi priskoči na pomoč, ko jo potrebujemo, v večini primerov pa so nas tudi veseli, ko jih obiščemo.« Podpredsednik David Kastelec poleg druženja omeni izobraževalno noto. »Članom in krajanom želimo predati svoje znanje, ki ga operativni gasilci pridobivamo na raznih specialnih usposabljanjih. Letos bomo prikazali prve korake postopanja v primeru začetnega kuhinjskega požara in temeljne postopke oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem. Po uradnem delu sledi pogostitev s hrano in pijačo ob sproščenem druženju odraslih krajanov in otrok na igrišču ob gasilskem domu. To je še edini povezovalni element v našem kraju, da ljudje pridejo skupaj, se srečajo, pogovorijo. Ob pijači, hrani in debati rešujejo krajevno problematiko in kujejo načrt razvoja vasi.«

Krajani so ideje mladega roda gasilcev sprejeli z odobravanjem, kar se navsezadnje kaže s povečanim zanimanjem za gasilstvo. »Današnja družba postaja družba posameznika. Z namenom ohranjanja tradicije naših prednikov, ki so s svojo pripadnostjo gasilstvu in kraju postavili temelje delovanja našega društva, sedanje vodstvo stremi k pristnemu druženju s soljudmi ter preprečevanju individualizma, zato so taka druženja oz. gasilski pikniki nujno potrebni. Krepi se socialno življenje, ne samo članov društva, temveč tudi krajanov in širšega okolja,« Kastelec zaobjame nov segment v delovanju gasilske organizacije, ki prav zaradi pandemije in z njo zapiranja v svoje domove spet poskuša vzpostaviti iskrene vezi med ljudmi.

S pridobivanjem mlajših kadrov v društvo prihaja nov val energije in idej, kar se že pozna v modernizaciji gasilstva.

»Ker je bilo zaradi epidemije covida-19 delovanje našega društva tako rekoč onemogočeno, so se ustavile tudi vse običajne dejavnosti. Ni bilo več gasilskih vaj, veselic, Napada na rdečega petelina in drugih družabnih srečanj, ki so bili prej stalnica. Pionirji in mladinci, naš podmladek, za katerega se že vrsto let trudimo, da jim nudimo kakovostne prostočasne dejavnosti v smeri njihove ozaveščenosti za družbeno korist, so kar naenkrat ostali brez teh aktivnosti in postali pasivni, asocialni. Zato smo sklenili naše najmlajše pionirje in mladince vzpodbuditi, da se znova vrnejo v prostore našega društva. Zamislili smo si prostor v našem gasilskem domu, tja postavili kotiček z igrali, kot so miza za biljard, pikado, namizni nogomet, s katerimi bi jih zopet privabili. S pomočjo sredstev občine Grosuplje smo za začetek kupili pikado in s tem prebudili zanimanje za srečevanja mladih. Končno smo v gasilskem domu videli življenje, smeh, pogovor ter druženje članov in preostalih krajanov.«

Tako se vas povezuje med seboj, da sosed spozna soseda.

Izpeljali so čistilno akcijo ter zloščili prostore društva, v katerem je spet živo in dejavno. »Društvo je edini povezovalni element in socialno stičišče v kraju, kjer se zaradi prostovoljstva in nesebične pomoči sočloveku zakrijejo različni pogledi na svet in vsakodnevne razlike med ljudmi,« misli zaokroži predsednik Rok, ki s pridobivanjem mlajših kadrov v društvo prinaša nov val energije in idej, kar se trenutno najbolj pozna v modernizaciji gasilstva oziroma tehnologiji.

Vaščani so se na pikniku tudi izobraževali.

Učili so se pravilnega oživljanja.

Kotiček za mladino, ki je mladež spet privabil v dom.

Ekipa prostovoljnih kuharjev je opravila odlično delo.