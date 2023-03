Gasilcem prvič predseduje ženska (FOTO)

Članice in člani PGD Lendava so v dvorani vaškega doma v Dolgi vasi opravili volilno skupščino ob izteku mandata zdajšnjega vodstva, eno najstarejših slovenskih gasilskih društev pa bo po novem vodila ženska. In to prvič v 150-letni zgodovini! Vajeti prevzema Suzana Marčeta, ki se je za položaj potegovala ob nekdanjem poveljniku društva Bojanu Cvetku.

Volilno skupščino ob izteku mandata zdajšnjega vodstva so pripravili v dvorani vaškega doma v Dolgi vasi. FOTO: Oste Bakal

Zelo dejavni

Za poveljnika sta kandidaturo vložila člana Tomislav Kepe in Sebastijan Gjerkeš, zmagal je prvi, predsednica društva pa je po novem, kot rečeno, Marčetova. Kepe je za namestnika izbral Gjerkeša, za podpoveljnika pa Štefana Žižka in Jožefa Šimonko. Upravni odbor bodo sestavljali Suzana Marčeta, Tomislav Kepe, Rebeka Bojnec, Štefan Toplak, Martina Ivanec, Leon Novak, Ladislav Bažika, Scarlet Aurora Pahor in Borislav Budin, podpredsednika in tajnika društva pa bodo določili na prvem zasedanju upravnega odbora. Nadzorni odbor ostaja v isti sestavi. Plana dela ter finančnega načrta za leto 2023 niso obravnavali, saj bo to storilo novo vodstvo na prvem zasedanju upravnega odbora, za delegata na skupščini Gasilske zveze Lendava pa so izbrali Kepeta.

Prišli še gostje

Tokratnega zbora PGD Lendava so se poleg članic in članov udeležili tudi gostje iz PGD Dolga vas in Čentiba, iz Madžarske (Letenye, Becsehely), častni predsednik društva Ferenc Hajos, predsednik in poveljnik Gasilske zveze (GZ) Lendava Srečko Prendl in Romeo Gal ter poveljnik Civilne zaščite (CZ) občine Lendava Tibor Hebar ob županu Janezu Magyarju. Prisotni so izglasovali delovno predsedstvo v sestavi Jožef Šimonka (predsednik) ter članici Katarina Toplak in Martina Ivanec, za zapisnikarja pa Leona Novaka.

Intervenirali so tudi na Krasu (simbolična fotografija). Foto:Jure Eržen

PGD Lendava je v letu 2022 opravil skupno 39 intervencij, ki so obsegale 13 požarov na objektih, 12 požarov v naravi, dvakrat so obravnavali vetrolom, 11-krat so zagotovili tehnično pomoč, v štirih primerih so v prostoru našli preminulo osebo, v šestih pa onemoglo. Enkrat so pomagali poklicni industrijski gasilski enoti Nafta Lendava, enkrat pri prenosu obolele osebe, udeležili pa so se tudi gašenja požara na Krasu. Skupno so opravili 210 ur na intervencijah, zagotovili so dežurstvo na več prireditvah in tudi požarno stražo pri različnih opravilih na plinovodu; 1. maja so izvedli budnico, članice društva pa so se udeležile ocenjevanja v Mostju. Opravili so tri delovne akcije, nabavili so dva kompleta zaščitnih oblek, žal pa so se pri delu poškodovala gasilska vozila, kar bo na srečo pokrila zavarovalnica.

1. maja poskrbijo za budnico.

Skupni prihodki društva so v minulem letu znašali 20.621, odhodkov pa je bilo 28.200 evrov.