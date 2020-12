Gasilcem podaril maske in termometre

Preteklost potlačil

Mask je dovolj, dobila jih bodo tudi druga društva v občini.

Koledarji v nabiralnike

Največji požar letos je bil na območju Almire v Radovljici. FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Odločil sem se, da gasilcem, ki znajo in zmorejo pomagati, dodam košček dobrote, ki jo tudi sami podelijo.

IZ Drobne vasi Brezovica pri Kropi se je pred vrata gasilskega doma v Radovljici pripeljal. Iz prtljažnika kamnoseškega podjetja Quantum PRO je vzel velik rdeč paket in se pod masko široko nasmehnil: »Kje pa so zdaj tile fantje?« Po nekaj klicih so se vrata odprla s pojasnilom: »Previdnost ob koronaepidemiji ne more škodovati.«Mojster kamnoseštva je poznan po vsej Sloveniji zaradi potrpežljivosti pri tehniki izvedbe: »Moja posebnost je lomljenje kamenja in izdelovanje mozaikov iz lomljencev. Ko sem spraševal o tem, so mi povedali, da je ta zvrst kamnoseštva v Sloveniji zamrla pred osmimi desetletji. Ne le notranjosti stanovanj, pred časom sem začel izdelovati grobove na ta način.« Treba je povedati, da je prvi tak grob postavil svoji materi. Matej, ki ima 35 let, je kot dojenček prišel iz Bosne. Posvojila sta gainŠut, ki sta pred par leti umrla.»Ostal sem sam, a vendar je ob meni toliko dobrih ljudi, da mi je lažje. Morda sem našo družinsko zgodbo v sebi malo potlačil, včasih o tem težko govorim, a je prav njun odhod usmeril korake na mojo novo pot. Začel sem se ukvarjati s kamnoseštvom, začel sem z nekaj lepimi potezami, ki so všeč drugim, in tako bom podelil svoje dobre misli skozi ustvarjanje vsem okoli.« Povprašamo ga o donaciji, ki se je skrivala v rdečem paketu: »Nekoč so bili časi, ki sem jih preživel, ne da bi pomislil na druge. Morda bi že imel tri firme, a sem danes najbolj zadovoljen s tem, da naredim dobro za stranke, da sem zadovoljen ob tem, predvsem pa rad podelim med druge. Zato sem se odločil, da gasilcem, ki znajo in zmorejo pomagati, dodam košček dobrote, ki jo tudi sami podelijo.«Matej je v gasilski dom prinesel veliko škatlo zaščitnih mask in pet brezstičnih termometrov, ki v par sekundah izmerijo temperaturo. »Nisem vešč besed, zato bom ob tem trenutku rekel samo: Vodi naj nas spoštovanje drug do drugega, naj ponudimo dobrega, kar imamo. Eni nekaj zaščitnih mask in termometre, drugi lepšo besedo, kot je današnji čas, tretji tisto, kar le lahko. Ni treba veliko, da smo mi in naši otroci zadovoljni in z optimizmom zremo v prihodnost,« je ob predaji povedal Matej Šut.»V teh kriznih časih smo še posebno veseli vsakega prispevka, ki nam pomaga ob intervencijah. Zahvaljujemo se za to gesto Mateju in to naj bo lep zgled drugim. S tako donacijo se pomaga, zato da lahko pomagamo. V dobri zaščitni opremi je vse lažje,« je dejal, namestnik predsednika PGD Radovljica,, ki je predsednik, pa je povzel: »S termometri bomo opremili vozila, uporabljali jih bomo ob vseh posredovanjih. Eden pa bo namenjen ob prihodu v naš gasilski dom. Zaščitne maske bomo porazdelili med preostala gasilska društva v naši občini.«Podlesnik pravi, da je z nabavo zaščitnih mask včasih križ: »Zdaj nam bo prihranjen čas, ki ga lahko namenimo drugim aktivnostim. Hkrati so prihranjena sredstva društva, ki jih bomo lahko namenili za druge potrebe. Konec leta je, ko gremo gasilci naokoli do občanov s koledarji, toda preventivno ne bomo hodili na osebni obisk, ampak bomo koledarje dali v nabiralnike. S tem se bomo izognili neposrednim stikom, to naj bo tudi vodilo drugim.« Podlesnik in Marijan sta še povedala, da letos niso mogli izvesti načrtovanih prireditev, ki bi jim pomagale zbrati sredstva za društveno blagajno: »Število intervencij pa se ni zmanjšalo, doživeli smo tudi eno večjih razsežnosti, a ravno v tem času ni bilo tako ostrih ukrepov in smo lažje posredovali. Vse drugo pa smo morali izvesti pod pogoji koronakrize. V okviru možnosti skrbimo za pripravljenost ekipe za posredovanje.«