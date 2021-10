Gasilcem pobrili lase in uredili brade (FOTO)

Postojnski gasilci, občudovanja vredni junaki, so po brivskem razvajanju nedvomno tudi najlepše urejeni. Za posebno brivsko izkušnjo postavnih in predanih mož je namreč poskrbela najstarejša slovenska brivnica Ozbič iz Postojne. »Izkušeni in karizmatični Luka Nebec, ki je ponovno oživil postojnsko brivnico, si prizadeva čare, ki jih ima gosposko urejanje, razširiti po vsej lokalni skupnosti,« pravi Doris Komen iz postojnskega zavoda Znanje.

»Ker so ravno gasilci junaki, ki vsak dan skrbijo za varnost in reševanje vseh nas, je bil tokratni brivski obisk namenjen samo njim. V zahvalo za nesebičnost in v znak spoštovanja. Med intervencijskimi vozili in opremo, v njihovem domačem okolju, so bili deležni pozornosti, ki si jo zaslužijo pravi moški. Luka in Luka sta v edinstvenem okolju poprijela za britev in z gasilci preživela prijetno moško dopoldne.«

Nenavadno okolje za brivsko-frizerske storitve FOTOgrafije: Zavod Znanje

Tem za pogovor ni manjkalo, saj sta bila oba brivca v svojem domačem kraju mladinska gasilca, postojnski gasilci pa zveste stranke Ozbičevega salona, kar je bila še dodatna gesta, ki je priklicala spomine na legendarno postojnsko brivnico. Odslej ta znova živi, vrata so široko odprta vsem fantom in gospodom, v njej veje edinstveno vzdušje in se spretno vihtijo najostrejše britve ter nastajajo najprivlačnejše brade in pričeske.

»V želji, da bi lično urejene brade in pričeske gasilcev srečevali čim večkrat brez gasilske opreme, ki jim jo ta navadno zakriva ob številnih intervencijah, kličemo gasilcem: srečno!« sklene Doris Komen.