Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v nedeljo okoli poldneva na javnost naslovila informacijo, da je »ob 9.51 v naselju Godeninci, občina Središče ob Dravi, bik napadel krajana v domačem hlevu in ga poškodoval. Gasilci PGD Središče ob Dravi so na nogometnem igrišču v Središču ob Dravi zavarovali kraj pristanka helikopterja SV ter pomagali reševalcem NMP Ormož pri prenosu poškodovanca do helikopterja SV, ta ga je prepeljal v UKC Maribor.« Najbližjim svojcem, sorodnikom in mnogim znancem ter prijateljem je zaledenela kri v žilah, ko so izvedeli, da je bikova žrtev N...