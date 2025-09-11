Gare so bile predhodnik traktorja (FOTO)

»V 50. letih prejšnjega stoletja je tako tekmovanje že bilo, bolj za hec. Fantje so s temi garami in tekmovanjem dvorili puncam. Imeli so namreč tudi dirko, a je to potem zamrlo. Pred desetimi leti pa smo tradicijo obudili. Letos smo imeli že deveto dirko, tekmovalo je 11 posadk,« nam je o prazniku v krajevni skupnosti Senica v občini Medvode pripovedoval Uroš Medar, predsednik KUD Fran Saleški Finžgar Senica.

»Gare so namreč lesen dvokolesni voziček, s katerimi so branjevke vozile pridelke na tržnico. Imajo dva ročaja in prečno ročko. Z garami so vozili seno, pridelke in so bile predhodnik traktorja,« je pojasnjeval.

Tik pred startom

Iz koščka zgodovine, ki so ga iztrgali pozabi, so naredili praznik, dirko, pa še veselico za povrhu, na kateri je navdušil Horjulski kvintet.

Najboljši odmev

Tekmovali so v dveh kategorijah. Za hitrostno dirko (tu moči združita po dva) so pripravili pot od doma krajanov do vrtca, ki meri 440 metrov, po 220 metrov v eno stran. A nas je sogovornik Medar opozoril, da ima trasa štiri metre višinske razlike. »Ni nezanemarljivo! V eno stran pelje eden, drugi sedi na garah, in obratno,« je povedal.

Najhitreje sta pot premagala Tevž Brenkuš in Mark Krajnik, oba iz Senice. Drugo mesto sta osvojila Tilen Zupančič iz Toškega Čela in Žan Jagrinec iz Dobrove. Na tretje mesto pa sta se uvrstila David Jurca iz Verja in Tim Kuralt iz Senice.

Očkov vrtec je bila zmagovalna ekipa v izvirnosti.

»Imamo pa tudi tekmovanje v izvirnosti. To pot je na njem zmagal Očkov vrtec. Dva očeta sta naredila kletko, v njo pa zložila svoje otroke oblečene v opice, vse pa okrasila s sadjem. Drugo mesto je zasedla ekipa Vuf gare, kjer sta združila moči učenca 5. razreda Luc in Olivia, na gare sta zložila vse svoje plišaste igrače, ki sta jih premogla, potem pa z njih v slogu poštarja metala časopis, ki sta ga spisala sama; ideja pa je bila, kako pes poštarja preganja. Bron v izvirnosti je pripadel družinama otrok​ Igličar Medar (Evita, Sofija in Glorija Medar ter İla Igli): naredili so tržnico, na gare zložili balo sena in kmečke pridelke,« je dejal predsednik društva.

V časovni bitki ima glavno besedo štoparica, pri izvirnosti pa zmagajo tisti, ki dobijo najboljši odmev iz občinstva. Na tokratni praznik so pripeljali gare, ki so imele še okovana lesena kolesa, novejše so imele že pnevmatike. Najstarejši primerek je bil star več kot pol stoletja.

Na stopničke sta prišla tudi petošolca Luc in Olivia.

440 metrov je bila dolga proga.

Slavni župnik

Tekmovanja se radi udeležijo tudi lastniki gar iz Poljanske in Selške doline, a tokrat so prednjačili domačini. Izvedbo dogodka je podprlo tudi sosednje društvo KUD Sejalec umetnosti. So pa Uroš Medar in sokrajani nadvse ponosni tudi na svoje kulturno udejstvovanje, 18. septembra imajo premiero predstave Davek na samce. Tod je deloval tudi Fran Saleški Finžgar, 10 let je bil župnik v sorški fari, kamor sodi tudi Senica. Ko je bil tu, je napisal tragedijo po resničnih dogodkih Veriga, v kateri sta se dva prijatelja sprla na smrt zaradi verige. Prvič so jo odigrali leta 1956, drugo leto spet, in to z isto verigo, ki jo še vedno hrani gospa Čarman. Skratka, Seničani so dokazali, da jim je mar za preteklost in ohranjanje tradicije.