Gantar zbolel in se testiral na korono. Razkrivamo izvid

Prejšnji ponedeljek so pri zdravniški zbornici potrdili, da je bila njihova predsednicaobveščena, da sta bila s soprogom pozitivna na testu za novi koronavirus . Preden je izvedela za okužbo, je bila tudi na sestanku na ministrstvu za zdravje. Kmalu po tem razkritju se je minister za zdravjenehal pojavljati v javnosti, razvedelo se je, da je bolan.Še istega dne smo na ministrstvo za zdravje naslovili vprašanja, s kom je bila Čebašek Travnikova v stiku na ministrstvu, na odgovor pa smo čakali vse do včerajšnjega dne. Odgovorili so le, da so bili o okužbi Čebašek Travnikove obveščeni. »Vse osebe na sestanku so dosledno spoštovale vsa priporočila glede ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronovirusa (maska, razdalja, razkuževanje rok),« so se izognili neposrednemu odgovoru na vprašanje o stikih.Minister za zdravje se je v torek vrnil na delovno mesto. »Bil je odsoten zaradi bolezni in je zaradi preventivnih ukrepov in odgovornega ravnanja ostal doma. Opravil je test na covid 19, njegov izvid je bil negativen,« so pojasnili na ministrstvu.Dela v prihodnjih dneh Gantarju zagotovo ne bo zmanjkalo. Poleg že dolga leta prisotnih težav v slovenskem zdravstvu tega v zadnjih tednih močno hromi vse večje število pacientov na covid oddelkih, v torek jih je bilo že 313, od tega 55 na intenzivnih oddelkih.pa se bodo bolniške postelje polnile še hitreje kot doslej.