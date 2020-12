Gantar razkril: Za božič in silvestrovo te omejitve ne bi veljale, druženje omejeno na šest oseb

Minister za zdravjeje sinoči v oddaji 24ur zvečer razkril, kakšni bi lahko bili ukrepi med prazniki. V četrtek so vladi poslali predlog, da se za 24., 25. in 31. december ter za 1. januar prekine omejitev gibanja med občinami in omejitev gibanja po 21. uri.Druženje med prazniki bi omejili na šest oseb iz dveh gospodinjstev (otroci niso všteti). Poleg sprostitve gibanja med občinami in prekinitve policijske ure bi sicer ostali ukrepi ostali v veljavi. »Predvsem je pomembno, da se bodo ljudje, ki se bodo družili, prej in potem za nekaj časa samoizolirali,« je pozval minister. Gantar predlaga, da bi se šole odprle 10. januarja, v prvem tednu novega leta pa bi lahko testirali vse učitelje v sklopu akcije množičnega testiranja.je sicer v četrtek napovedal, da bodo končno odločitev o tem, kako bomo Slovenci preživeli praznike, sprejeli v kratkem in o tem takoj obvestili javnost.