Gantar sprejel tvegano odločitev, a si je pozneje premislil

Pritisk na bolnišnice ne popušča, okužbe se širijo v domovih za starejše (DSO). Okuženost v populaciji je velika in doslej so bili po besedah zdravstvenega ministrabolnišničnega zdravljenja deležni vsi, ki so bili v bolnišnice napoteni, a zdravstveni kader dela na robu zmogljivosti, v DSO pa tudi že primanjkuje kadra. Gantar priznava, da je bil razmah epidemije v drugem valu nepričakovan v takšnem obsegu, zato so na ministrstvu za krajši čas sprejeli celo tvegano navodilo, da lahko okuženi zdravstveni delavci, ki niso zboleli, delajo z okuženimi pacienti.Preberite tudi:Preden se je država znova zaprla za 14 dni, smo v uredništvo dobili informacijo, da zdravstveno ministrstvo zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra razmišlja tudi o možnosti, da bi lahko v službo hodilo covidno zdravstveno osebje, ki nima simptomov. Delali naj bi covid pozitivnimi pacienti.Na ministrstvu so te informacije zanikali in dejali, da takšnih navodil niso prejeli. Že kmalu pa se je izkazalo, da so bile naše informacije resnične, kar so nam pri ponovnem preverjanju naposled potrdili tudi na ministrstvu. »Navodilo je bilo pripravljeno v iskanju rešitev glede na aktualne razmere v povezavi s prisotnostjo virusa sars-cov-2,« so zapisali. Dodali pa izjavo Gantarja: »Da ne bi slabili števila zaposlenih v domovih, je bilo sporočeno, da lahko delajo okuženi z okuženimi. A bomo pa to spremenili, ker osebno menim, da zaradi možnosti kontaktov, širjenja in druženja ta rešitev ni dobra.«