Gantar se je znebil Bregantove in dobil novo žensko pomoč

MOčNIK BLAž Direktorica ZD Idrija Marija Magajne. [avtor:Močnik Blaž] FOTO: Močnik Blaž

Vlada je danes razrešila državno sekretarko na ministrstvu za zdravjein na njeno mesto imenovala, ki bo funkcijo nastopila v torek, so sporočili iz vlade. Nova državna sekretarka je specialistka epidemiologije, do zdaj pa je bila vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu.Bregantova je že pred dnevi potrdila, da jo je minister za zdravjeobvestil, da bo predlagal njeno razrešitev. Gantar je informacijo potrdil na Twitterju in kot razlog nakazal izgubo zaupanja. Nekateri mediji so tedaj ugibali, da naj bi Gantar za novega državnega sekretarja predlagal vidnega člana DesusaVendar pa je vlada danes na ta položaj imenovala Marijo Magajne, specialistko epidemiologije, ki je znanstveni magisterij zaključila na IEDC Poslovni šoli Bled z magistrsko nalogo Reorganizacija področja javnega zdravja v Sloveniji, so zapisali v vladi.Kot so navedli, ima nova državna sekretarka bogate izkušnje s področja javnega zdravja in vodenja. Poklicno pot je začela kot zdravnica pripravnica v osnovnem zdravstvu Gorenjske. V letu 1982 se je zaposlila v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je vodila od leta 1990 do leta 2002, ko je na tedanjem Inštitutu za varovanje zdravja RS prevzela vodenje notranje organizacijske enote in nadomeščala direktorja.Med letoma 2004 in 2005 je vodila bolnišnico Golnik, nato pa je bila leta 2005 imenovana za generalno direktorico direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. Funkcijo je opravljala tri leta, nato pa je leta 2008 za dobo petih let prevzela vodenje tedanjega inštituta za varovanje zdravja. Po poteku mandata je vodila center za upravljanje projektov in raziskovalne dejavnosti, vse do leta 2017, ko je prevzela vodenje Zdravstvenega doma Idrija.