Gantar razkril, kakšnim ukrepom je naklonjen

Optimizacija sistema

Ob slabšanju epidemiološkega stanja v Sloveniji, ki je v zadnjem tednu zdrsnila v rdeče območje, se vse glasneje govori o novih ukrepih za zajezitev širjenja virusa. Vlada bo o tem najprej v sredo govorila s svetovalno skupino, odločitve pa naj bi sprejela v četrtek.Preberite tudi:Minister za zdravjeje priznal, da težavo ob obravnavi covid-19 pacientov predstavlja pomanjkanje primerno usposobljenega zdravstvenega kadra, prav tako primanjkuje zdravnikov na primarni ravni in jih niti uvoziti ne moremo v tem trenutku: »Zdravnikov ne moremo pričarati«. Dodal je, da pomanjkanje osebja ni nič nepričakovanega, saj se o tem govori že več let. »To je pričakovan scenarij. Težave v tem trenutku vendarle niso tako ekstremno velike,« je ocenil in dodal, da krizni načrt, ki so ga morale pripraviti bolnišnice predvideva, da se ob 70-odstotni zasedenosti ene bolnišnice, nastopi druga. »Ko bodo prve štiri bolnišnice polne, bomo šli na naslednje štiri,« je Gantar pojasnil med gostovanjem v Odmevih na RTV Slovenija in dodal, da bi težave lahko nastopile, če bi se število covid-19 bolnikov še naprej močno zviševalo, kar pa po njegovem mnenju ni nujno. Med vsemi našimi sosedami z izjemo Italije ima Slovenija najboljšo sliko, je dejal, hkrati pa opozoril, da Slovenija ni otok.Preberite tudi:Razlika med sedaj in časom epidemije je, da skušajo sedaj zdraviti vse paciente, kar pa bi se lahko spremenilo, če bi se situacija nadalje slabšala in bi morali nekatere programe odpovedovati.Glede ukrepov je Gantar bolj naklonjen optimizacijo sistema in prepričati ljudi, da se striktno držijo že uvedenih ukrepov. Sistem pa bi minister optimiziral z naslednjimi ukrepi:- večje število testiranj; med epidemijo smo imeli okoli 1.500 testov, sedaj med 2.000 in 2.500, realna zmogljivost pa je okoli 4.000. Denar za testiranja je zagotovljen z rebalansom proračuna, bolj je težava v sami organizaciji in samem postopku, ki ni digitaliziran;- organizirati lažje jemanje brisov s t. i. drive-in testiranji;- okrepitev epidemiološke službe, da bi lažje sledili okužbam»Pretiranih omejitev še ne bi uvajali, je pa lahko naslednjih 10 do 14 dni kritičnih. Videli bomo, v katero smer se bo krivulja obrnila in sprejeli primerne ukrepe, česar pa si nihče ne želi,« je zaključil Gantar.