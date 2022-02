Gantar razkril, kaj je storil s kaznijo, ki jo je dobil zaradi kritike Olaja

Nekdanji poslanec LDS in Zaresa Pavel Gantar je te dni od policije prejel kazen, potem ko ga je generalni direktor policije Anton Olaj ovadil zaradi zapisa na twitterju. V njem je kritiziral delo policije zaradi dogodkov na protestih 5. oktobra v Ljubljani, s tem pa naj bi Olaja prizadel.

Globa za prekršek znaša 250 evrov, toda Gantar je po našem poizvedovanju razkril, kaj je z njo storil: »Kazni seveda nisem plačal, pač pa sem prek odvetnice najavil pravno varstvo na sodišču. Pričakujem, da bo prekrškovni organ (PP Dolenjske Toplice) v kratkem spisal vsebinsko utemeljitev za izrečeno kazen in temu sledi moja pritožba na sodišče,« je zapisal.

»Tvit je seveda treba brati v kontekstu kot odziv na tvit zaskrbljene gospe, ki se je pritoževala, da se zaradi demonstracij v mestu ljudje in ona sama počutijo ogroženo. Moja pripomba je bila, da ne samo zaradi demonstracij, pač pa tudi zaradi načina, kako jih zatirajo. To, da naj bi policiste izenačil s kriminalci, je lažna navedba. Besed 'policisti' in 'kriminalci' v tvitu ni,« je tudi pojasnil.

Za odziv smo poprosili tudi Olaja, ki pa je sporočil naslednje: »Policistke in policisti so pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja mesta Ljubljane na množičnem shodu 5. oktobra 2021 tvegali svoje zdravje. Šest policistov je bilo pri tem telesno poškodovanih. S ciljem zaščite integritete policistov in Policije sem se zato odločil za prijavo žaljivega zapisa na družbenem omrežju, ki je bila kot kršitev javnega reda procesirana v prekrškovnem postopku. Označevanje policistov, ki dnevno tvegajo svojo varnost, da mi vsi živimo varneje, z žaljivkami je nekulturno in nedopustno. Temu pritrjuje tudi Odbor za integriteto in etiko v policiji, ki zagovarja stališče, da je treba policistke in policiste, kriminalistke in kriminaliste, zaščititi pred neupravičenimi napadi, diskreditacijami in žalitvami od kogarkoli. Zapis na družbenem omrežju je bil ravno to in zato je bil tak tudi moj odziv.«