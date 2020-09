Gantar povedal, kdaj bi lahko imeli cepivo

Vsi si želimo čim prej cepivo, da bi življenje v čim večji mogoči meri tudi normalizirali, je med odgovorom na poslanska vprašanja povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Dodal je, da naj bi se cepilo okoli 60 odstotkov ljudi.



Gantar je ponovil, da je Slovenija naročila cepivo v okviru skupnega javnega naročila Evropske komisije. Ta skupni nastop je pomemben zaradi zagotavljanja najnižjih cen, preskrbe v dovolj velikih količinah, predvsem pa, da bodo ta cepiva varna, učinkovita, dostopna, je poudaril. Evropska komisija je avgusta podpisala pogodbo s farmacevtskih podjetjem AstraZeneca. »Obstaja neka verjetnost, da bi bilo do konca leta morda cepivo na razpolago,« je odgovoril.



Ko bo agencija za zdravila cepivo potrdila, sledijo obvezno tudi navodila za uporabo, glavne značilnosti zdravila, tudi način shranjevanja posameznega zdravila. Minister je pojasnil, da gre v tem primeru za zahtevnejše shranjevanje vsaj nekaterih med sedmimi vrstami cepiv, o katerih se dogovarja Evropska komisija, in pogoji niso enaki za vse.



V Evropi naj bi se cepilo okoli 60 odstotkov populacije oziroma okoli 100 milijonov in 200 tisoč ljudi. »Pri nas je bilo izvedeno širše poizvedovanje, tudi neposredno v samih domovih za starejše, kjer bi morala biti populacija najbolj zainteresirana, in tam so se, recimo, opredelili zaposleni, približno 55 odstotkov, da bi se želeli cepiti, medtem ko sami oskrbovanci približno 69 odstotkov.

Ocena 60 odstotkov je nekje v povprečju Evropske unije. V povprečju teh ocen, ki se gibljejo od 20 pa do tudi 100 odstotkov v nekaterih državah,« je razkril Gantar.