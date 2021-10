Gantar policiste označil za organizirane tolpe državljanov

Pavel Gantar, nekdanji predsednik državnega zbora, nekdanji poslanec in nekoč tudi vidni član LDS in Zaresa se je pred dnevi na twitterju odzval na nasilne proteste prejšnji teden. Najbolj ga je zmotilo delovanje policije. Če smo prav razumeli sporočilo, je policiste označil za organizirane tolpe. Takole se je glasilo celotno sporočilo: »Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!«





Gantarja smo prosili za komentar njegovega tvita, vendar na naše elektronsko sporočilo ni odgovoril. Da se je zavil v molk, so sporočili tudi iz GPU, kjer smo preverili, kaj o napisanem meni šef policije Anton Olaj. Takole so nam odgovorili (nelektorirano): »Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je v nedeljo ob 13:44 uri z zapisom v elektronskem pismu pozval dr. Pavla Gantarja k pojasnilu, kaj je mislil s to izjavo na Twitterju. G. Gantar na poziv do sedaj še ni odgovoril. Olaj se bo v naslednjih dneh po prejemu odgovora ali molka g. Gantarja odločil o morebitnih pravnih ukrepih.«

O delovanju policije po sredinih protestih prejšnji teden so se kresala mnenja. Nekateri politični analitiki so opozarjali na prekomerno uporabo sile policistov, predvsem pa nesorazmerno uporabo solzivca glede na stopnjo nasilja protestnikov. Po drugi strani pa je vlada delo policije pohvalila ...