Gantar o nasledniku Pivčeve: Enostavno ne verjamem, da ne bi bil primeren

Začasni zastopnik Desusana popoldanskem koalicijskem srečanju ne pričakuje »nekih težav«. Obravnavali bodo namreč razmere po pozivu sveta Desusa k razrešitviz mesta ministrice. Na tem mestu bi jo lahko nasledil dosedanji državni sekretar, ki ga Gantar ocenjuje kot primernega kandidata, ki »pozna razmere«.Na popoldanskem srečanju koalicije se bodo po Gantarjevih besedah dogovorili o operativnih zadevah. Na današnjem srečanju bodo obravnavali razmere po pozivu sveta Desusa premierju Janezu Janši k razrešitvi Aleksandre Pivec s položajev kmetijske ministrice in podpredsednice vlade . Na ministrskem mestu bi jo lahko nadomestil dosedanji državni sekretar Jože Podgoršek.»Enostavno ne verjamem, da ne bi bil primeren. Gre za strokovnjaka, doktorja znanosti s tega področja, ne nazadnje aktivnega državnega sekretarja, ki pozna razmere,« je o Podgoršku dejal Gantar. Ocenjuje, da je poznavanje trenutnih razmer ključno za to, da bo delo na ministrstvu potekalo normalno in nemoteno.Dogajanje v Desusu je sicer vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je Pivčeva znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica Desusa, a doslej ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica.