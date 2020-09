Gantar o Kacinu: »Dostikrat govori stvari, ki ne izpadejo ravno smiselno«

Odziv na Kacina

Uradni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. FOTO: Zajem Zaslona/sta

Veljavni ukrepi, če jih ljudje upoštevajo, so dovolj učinkoviti

Maske zunaj so nesmiselne

Minister za zdravjeje danes vodstva zdravstvenih zavodov in župane prosil, naj skušajo svoje delo organizirati na način, da bodo ljudje lahko zdravnike poklicali. Ministrstvo bo za testiranja ponovno skušalo organizirati mobilne enote, v katerih bi testirali v večjem številu, obenem pa bi na ta način zagotavljali čim bolj normalen potek rednega dela.Gantar je v izjavi za medije po srečanju s predstavniki Skupnosti občin Slovenije pojasnil, da se težave na primarni ravni vlečejo že dlje časa. Družinskih zdravnikov namreč ni dovolj, saj jih ta poklic ne zanima.Kot je pojasnil Gantar, na ministrstvu zato deluje delovna skupina pod vodstvom državne sekretarke. Ta naj bi pripravila predloge sprememb, da bi poklic družinskega zdravnika postal bolj zanimiv in da bi bilo administrativnih ovir manj. Delno bo po njegovih besedah pri tem treba poseči tudi v plačni sistem.O izjavi vladnega govorca za covid-19, da bo za to ob nedejavnosti ministrstva poskrbela vlada, pa je dejal, da ni ravno smiselna, saj je ministrstvo del vlade.Kacin je dejal, da bo v primeru, če ministrstvo za zdravje ne bo zagotovilo dostopnosti do zdravnikov, za to poskrbela vlada. Kot je dejal Gantar, je ministrstvo za zdravje del vlade. »Ne vem, kaj govori, ampak dostikrat govori stvari, ki pač ne izpadejo ravno smiselno,« je pripomnil.Minister je ob tej priložnosti še poudaril, da se je epidemiološka slika v zadnjem obdobju poslabšala praktično po vsem svetu, tudi v državah okoli nas z izjemo Italije. Izkazalo pa se je tudi, da so veljavni ukrepi, če jih ljudje upoštevajo, dovolj učinkoviti. Še preden bi začeli razpravo o novih ukrepih, je torej treba zagotoviti upoštevanje pravil, na drugi strani pa povečati število testiranj in število epidemioloških raziskav, zagotoviti dostopnost in izboljšati nadzor, je povedal Gantar.Ker se bližamo jeseni in zimi, se bo minister zavzel tudi za čim širše cepljenje starejših proti gripi. V kratkem bodo tako pripravili tudi akcijo osveščanja o tem.Glede uporabe mask zunaj je Gantar dejal, da se mu to ne zdi strokovno upravičeno in smiselno. Predlagano predčasno zapiranje lokalov pa ima svoj smisel, saj večina okužb v zadnjem času izvira iz zasebnih zabav in druženja v lokalih. O tem bodo razpravljali tudi v sredo v okviru strokovne skupine, je še povedal minister.