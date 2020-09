»Gantar je lahko trn v peti Janševim načrtom«

Odstopila in v isti sapi napovedala kandidaturo

Aleksandra Pivec in Tomaž Gantar. FOTO: Voranc Vogel

Namerno uničevanje koalicijskih partneric

Igor Pribac, filozof. FOTO: Jure Eržen

​Gantarjeva presoja pod vprašajem

Andraž Zorko, analitik. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Burno dogajanje v stranki Desus tudi ob zasedanju sveta stranke še ni dobilo epiloga, četudi je Aleksandra Pivec po izgubi podpore odstopila kot predsednica . A je hkrati napovedala, da bo na kongresu sredi novembra znova kandidirala za predsedniško mesto. Za komentar dogajanja smo poprosili politična analitikain»Napoved kandidature Aleksandre Pivec za mesto predsednice Desusa na bližajočem se izrednem kongresu priča o tem, da gospa želi ostati v slovenski politiki. O tem govori tudi poteza, ki jo je pravkar naredila, z odstopom si je namreč verjetno zagotovila nadaljnje ministrovanje v vladi. Kar ji seveda omogoča potrebno vidnost, oder za to, da se v slovenski politiki tudi ohrani. Ali bo to njeno nadaljevanje politične poti tudi nadaljevanje znotraj stranke Desus, to bo odvisno od uspešnosti njene kandidature na kongresu, njena pot je možna tudi zunaj stranke,« meni Pribac.Zorko je o potezi Pivčeve, da ponovno kandidira, dejal, da je »presenetljiva, če ne že ne nenavadna«. »V 30-letni zgodovini parlamentarne demokracije v Sloveniji še nismo imeli primera, ko bi nekdo odstopil s politične funkcije in v isti sapi napovedal kandidaturo za to isto funkcijo. To slej ko prej izkazuje preračunljivost v potezi odstopa, s čimer ta na neki način postane brezpredmeten,« meni Zorko in tudi ocenjuje, da do ponovne kandidature na koncu niti ne bo prišlo.Nekateri analitiki so bili že od zadnjem dogajanju v Desusu mnenja, da je Pivčeva z oklepanjem predsedniškega mesta za vsako ceno storila politični samomor . Pribac se s tem ne strinja povsem: »Če naredimo analizo, komu to njeno obnašanje ustreza in komu ne ustreza, lahko ugotovimo, da je zagotovo zelo škodljivo za stranko, hkrati pa v nekem smislu koristno za tiste, ki si te stranke ne želijo več na političnem prizorišču, saj prispeva k šibitvi njene moči. Kdo bi to lahko bil? Seveda tiste stranke, h kateri bi ti glasovi lahko odtekli.«​Dodal je še, da je Pivčeva s svojim vodenjem in podporo, ki jo je dobila, v resnici pokazala, da del stranke Desus goji desne, konservativne vrednote in »da je za ta del članstvasprejemljiv politični vodja, verjetno lahko rečemo to tudi za»Razbitje stranke Desus je po tej analizi tudi v interesu močnih političnih akterjev, predvsem Janše, ki s podporo Pivčevi v resnici podaljšuje obdobje notranjega boja v Desusu in s tem dolgoročno šibi njegovo moč. Ta šibitev je seveda tudi problematična za trdnost sedanje vlade, dolgoročno pa lahko prinese širitev kroga podpornikov Janše in volivcev te stranke.«​ .Pribac se tudi strinja, da je to premier jasno pokazal s tem, ko je že drugič sklical izredno sejo vlade, na kateri je moral biti tudi ministerravno v času, ko je zasedal svet stranke Desus. »Sklic sej, na katerih je moral biti Gantar, govori o tem, da želi premier simbolno uveljaviti svojo nadvlado nad Gantarjem in tudi nad celotno stranko. Ta nadvlada se kaže v tem, da lahko kot predsednik vlade kliče kot nadrejeni in tudi nam vsem v javnem prostoru pove, da je oseba, ki deli karte, tudi ko gre za znotrajstrankarsko življenje posameznih koalicijskih strank.«​Še več, Pribac meni, da na ta način Janša namerno uničuje koalicijske partnerice in tako krepi svojo stranko. »​Sam vidim dogajanje v stranki Desus kot Janševo uspešno uničevanje že druge koalicijske partnerice. Po Stranki modernega centra (SMC) z zelo šibkim političnim predsednikom, ki ga je rešila prav Janševa podpora v interpelaciji, je zdaj izjemno šibka tudi druga stranka v koaliciji. Po mojem mnenju je samo vprašanje časa, kdaj bo enaka usoda zadela tudi stranko NSi. Ta se še sonči v uspešni volilni podpori, ki ne pada, vendar le za ceno tega, da se umika vsem ideološkim vprašanjem v zvezi z demokracijo, pravno državo, ohranjanjem človekovega dostojanstva, za katere se NSi formalno sicer prizadeva in jih podpira, v resnici pa obrača glavo stran od vseh političnih potez Janše in njegove stranke, ki so s tega zornega kota zelo problematične.«​​Zorko na drugi strani meni, da dogodka nista povezana in da premierjev sklic izredne seje vlade nima povezave z istočasnim zasedanjem Desusa: »Izredna seja je bila sklicana zaradi skoka v številu potrjenih okužb. Če bi se pri sklicu tovrstnih sej ozirali na vse interne strankarske dogodke in dogajanja, bi bila seja težko še vedno izredna.«Je pa Zorko poudaril, da je nekoliko nenavadna tudi Gantarjeva vloga v celotni situaciji. »Še pred pol leta smo videli, kako se objema s Pivčevo po zmagi na kongresu, zdaj pa je poleg poslanske skupine vodja tega, recimo mu znotrajstrankarskega upora proti predsednici. Čeprav se tudi to zdi nekoliko nenavadno, pa ni tudi nepričakovano. Člani stranke z nekoliko daljšim stažem v stranki, kot ga ima Pivčeva, so verjetno začutili, da je ugled stranke zaradi ravnanja njihove predsednice omajan do te mere, da resno ogroža nadaljnjo usodo stranke. S tega vidika je takšna poteza razumljiva, seveda pa postavlja pod vprašaj tudi presojo Gantarja, ki je očitno še pred pol leta predsednici polno zaupal.«Pribac pa je o Gantarju povedal, da se je po njegovem mnenju v zadnjem času profiliral v spodobnega politika na slovenskem političnem prizorišču. »Mislim, da je s svojimi nastopi tako v vlogi ministra kot tudi v strankarski vlogi pokazal umirjenost, zrelost, previdnost, ki niso samoumevne med slovenskimi političnimi akterji. Mislim, da je krog njegovega konsenza dovolj širok in da ima velik vpliv na slovenski javni prostor. Gotovo je to oseba, ki s svojo notranjo integriteto lahko pomeni oviro za Janševo nesporno vlogo znotraj vladajoče koalicije. Če bo ohranil enotnost s svojo poslansko skupino, kakršno kaže v dosedanjem dogajanju znotraj stranke, je lahko trn v peti Janševim načrtom.«