Gantar in Čakš o soočenju: stranke brez novih idej, najmanj tvegal Golob

V ponedeljek zvečer so se na predvolilnem soočenju na televiziji Pop TV pogovarjali o slovenskem zdravstvu. Stranke so zastopali Robert Golob (Gibanje Slovenija), Jelka Godec (SDS), Miha Kordiš (Levica), Alenka Bratušek (SAB), Tina Bregant (Povežimo Slovenijo), Janez Cigler Kralj (NSi), Dejan Židan (SD), Jani Möderndorfer (LMŠ).

Kako jim je šlo, smo povprašali urednika Roka Čakša (Domovina.je) in nekdanjega predsednika državnega zbora ter dolgoletnega poslanca Pavla Gantarja.

Rok Čakš. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona

»Soočenje na televiziji Pop TV o zdravstvu je bilo, glede na aktualnost in pereče stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, pri voditeljici preveč usmerjeno v razčiščevanje nekih preteklih, za goste sicer neprijetnih, a v resnici postranskih zgodb in premalo v srž problema, ki se ljudi tudi najbolj tiče in jih najbolj zanima,« meni Čakš, ki je kot vsebinsko najmočnejše v smislu globljega poznavanja zdravstvene problematike ter tudi zaznavanja narave ključnih problemov označil Tino Bregant ter Jelko Godec. »Prvi se vidi, da je zdravnica in pozna primere iz prakse, drugi pa, da se je v temo poglobila prek vodenja preiskovalne komisije o žilnih opornicah in kot državna sekretarka za področje zdravstva. Politični nasprotniki, pa tudi voditeljica oddaje, so Godčevo poskušali zvabiti z vsebinskega terena, kjer je močna, na teren nebistvenih, a za SDS neprijetnih prostočasnih srečanj predsednikaz nekaterimi dobavitelji v zdravstvu. In na trenutke jim je to uspevalo.«

Po njegovem mnenju sta »zadostno mero poznavanja tegob javnega zdravstvenega sistema izkazala še Jani Möderndorfer (LMŠ) in Janez Cigler Kralj (NSI), medtem ko sta se Dejan Židan (SD) in predvsem Miha Kordiš (Levica) izgubljala v populizmih. Robertu Golobu se vidi, da je s problematiko površinsko in v naglici seznanjen, Alenka Bratušek pa nadaljuje svojo strategijo neprestanega napadanja vlade in manj predstavljanja lastnih idej, ki se je drži praktično na vseh soočenjih.«

Pavel Gantar. FOTO: Aleš Černivec

Pričakovati je bilo, da bo zdravstvo ena osrednjih tem letošnje kampanje, še posebej zaradi covid krize, zato jepresenetilo, da se niso veliko posvetili spremembam, ki jih je prineslo soočenje s covidom. »Če je kaj razgalilo težave slovenskega zdravstva, je bilo to spopadanje z epidemijo, ki jo je vlada izkoristila za poseganje v naravovarstvene zadeve, spreminjanje prostorske zakonodaje, slabo soočanje s covidom v domovih za ostarele itn. Menim, da so bile teme tokratnega soočenja stalni repertoar vsake kampanje: čakalne vrste, korupcija ... Videlo se je, da je stranka SDS zavzela neki obrambni položaj, nasprotne stranke so imele močne argumente proti njej. Ne eni ne drugi pa niso predstavili kakšnih novih politik, ki jih ne bi že slišali.«

Po njegovem mnenju je bil skriti joker na vseh področjih digitalizacija. »Ker nihče ne more biti proti temu, čeprav nobena vlada do zdaj nekih velikih korakov na tem področju ni naredila. Razvidna pa je razlika v tem, da bi zdajšnja koalicija bolj stavila na zasebno zdravstvo, medtem ko bi druga stran ohranjevala zdravstvo v neki mešani občinsko državni ravni in bi bila v javni domeni. NSi ima načrte za demonopoliziranje dodatnega zavarovanja, ampak menim, da nas je premalo število, da bi to imelo neke velike učinke za posameznika. Neke prodorne nove ideje nismo slišali. Preigravalo se je stare melodije zdravstva. Golob je najmanj tvegal z idejami, ne tako kot Židan z idejo o prepovedi dela zdravnikov iz javnih zavodov še v zasebnih zavodih, in Kordiš, ki enači javni servis z državnim. Godčeva je bila potisnjena v defenziven položaj in se je tako tudi obnašala, NSi pa je predstavila svoje znane ideje, kjer se da kaj iztisniti iz javnega zdravja, tam bodo oni pristavili svoj lonček.«