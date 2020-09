Gantar: Če ne odide Pivčeva, gremo jaz in poslanci

Bo začasni predsednik prav Gantar?

Po današnji predstavitvi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je zdravstveni ministerspregovoril tudi o razkolu znotraj Desusa. Tam je bilo v zadnjem mesecu zelo napeto, saj je svet stranke želel ministrico Aleksandro Pivec razrešiti z mesta predsednice stranke. Ona po drugi strani vztraja, da to ni zakonito »Svet stranke ima med kongresoma najvišja pooblastila in pričakoval sem mnenje statutarne komisije, ki bo dala zeleno luč, da je razrešitev na svetu stranke možna. Seveda je to potem odvisno od glasovanja članov sveta, moramo pa vedeti, da je tu dejansko na tehtnici usoda stranke Desus, glede na napoved poslanske skupine, da če ne bo razrešitve, bo stranko zapustila, enako sem napovedal tudi jaz,« je dejal Gantar.Seja sveta se bo nadaljevala 9. septembra, vmes pa bo pristojna komisija preverila, ali je glasovanje sveta o nezaupnici pravno ustrezno.Vodja poslancev Desusapričakuje, da bo svet stranke po razrešitvi predsednice Aleksandre Pivec izvolil začasnega predsednika. O kandidatih se bodo dogovorili na seji, velika verjetnost je, da bo med njimi predsednik sveta Gantar. Ta pojasnjuje, da imajo prednost podpredsedniki, a Jurša pravi, da njegovega glasu nimajo.